Vijećnici Gradskog vijeća (GV) Tuzle danas su, između ostalog razmatrali i usvojili budžet ovog grada za 2017. godinu u iznosu od 49.700.000 konvertibilnih maraka. Kao i prethodnih godina i u 2017. najviše sredstava će biti utrošeno u komunalnu i oblast razvoja, poduzetništva i društvenih djelatnosti.

Vijećnici Gradskog vijeća (GV) Tuzle danas su, između ostalog razmatrali i usvojili budžet ovog grada za 2017. godinu u iznosu od 49.700.000 konvertibilnih maraka. Kao i prethodnih godina i u 2017. najviše sredstava će biti utrošeno u komunalnu i oblast razvoja, poduzetništva i društvenih djelatnosti.