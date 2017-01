Unsko-sanski kanton završio sve obaveze iz EU Upitnika: Odgovoreno na 870 pitanja

Elektronskim unošenjem odgovora i doprinosa za odgovore u informacioni sistem, Unsko-sanski kanton danas je okončao sve aktivnosti i obaveze iz svojih nadležnosti kada je u pitanju izrada odgovora na Upitnik Evropske komisije.

Foto: Klix.ba

Elektronskim unošenjem odgovora i doprinosa za odgovore u informacioni sistem, Unsko-sanski kanton danas je okončao sve aktivnosti i obaveze iz svojih nadležnosti kada je u pitanju izrada odgovora na Upitnik Evropske komisije.

Nakon uručenja Upitnika Evropske komisije našoj zemlji početkom decembra prošle godine, a zatim i njegovim prevođenjem sa engleskog jezika, pred našom zemljom našao se jedan od najsloženijih zadataka u cjelokupnom procesu integrisanja. U izradi odgovora na Upitnik učestvuju svi nivoi vlasti, a danas je svoj zadatak u potpunosti završio Unsko-sanski kanton.



"Mi smo davanjem saglasnosti na odgovore Radnih grupa koje su intenzivno radile posljednjih mjesec i više dana u potpunosti završili sve aktivnosti. Unijeli smo u sistem odgovore i vjerujemo da smo prvi kanton koji je tu aktivnost završio. Iako nam je dat rok do 31. januara, mi smo uspjeli i ranije da to završimo", rekao je premijer USK, Husein Rošić.



U proces izrade odgovora u proteklom periodu bili su uključeni državni službenici Vlade Unsko-sanskog kantona, svih ministarstava, zatim imenovani koordinatori iz zdravstvenih te javnih ustanova iz oblasti obrazovanja, kulture, socijalne zaštite i poljoprivrede, kao i predstavnici svih jedinica lokalne samouprave s područja Unsko-sanskog kantona.



"U momentu kada smo dobili Upitnik 9. decembra, krenuli smo u utvrđivanje nadležnosti našeg kantona po svakom pitanju i poglavlju, da bi do 23. januara radili na izradi odgovora. Odgovorili smo ukupno na 870 pitanja i objedinili to na 650 stranica teksta", kaže za Klix.ba Dijana Dedić, koordinator za evropske integracije Vlade Unsko-sanskog kantona.



Ona ističe da iza svih odgovora, kompletiranih i prije roka, stoji ogroman rad i trud koordinatora koji su predano radili ovaj posao.



"Sam proces je bio dosta težak, prvenstveno iz razloga što se na mnoga pitanja i tražene podatke nisu vodile evidencije i nije im u prošlosti posvećivano dovoljno pažnje. S druge strane, to i nije toliko loše, jer ćemo dobiti realno stanje i prikaz svake oblasti, krenuvši od poljoprivrede, transporta, zaštite okoliša, pa nadalje", objašnjava Dedić.



Vlada USK je na današnjoj sjednici dala saglasnost na odgovore iz posljednjih nekoliko poglavlja od kojih je onaj o političkim kriterijima i najobimniji.



Podsjećamo, do 31. januara, sve institucije koje učestvuju u ovom procesu treba da unesu pripremljene odgovore i doprinose za odgovore u informacioni sistem, nakon čega će biti urađen presjek stanja. Finalizaciju u formi jednog odgovora na svako pitanje i to za one odgovore koji traže doprinos više institucija, uradit će nadležna tijela u skladu s Odlukom o sistemu koordinacije u procesu integrisanja.



Nakon što odgovori budu finalizirani, Direkcija za evropske integracije, koja je nosilac aktivnosti pri izradi odgovora, organizovat će i koordinirati njihovo sukcesivno prevođenje na engleski jezik te lingvističku i stručnu redakturu.