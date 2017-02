Univerzitet u Istočnom Sarajevu: Zamrznuti studijske programe koji nisu perspektivni

Studijski programi koji nisu perspektivni trebalo bi da budu zamrznuti, a da se pokrenu programi za koje postoji potreba na tržištu rada, izjavio je danas rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radoslav Grujić.

Sjednica proširenog kolegijuma Univerziteta u Istočnom Sarajevu (Foto: SRNA)

Studijski programi koji nisu perspektivni trebalo bi da budu zamrznuti, a da se pokrenu programi za koje postoji potreba na tržištu rada, izjavio je danas rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radoslav Grujić.

Grujić je u Istočnom Sarajevu nakon sjednice Proširenog kolegijuma Univerziteta, kojoj su prisustvovali i predstavnici lokalne i republičke vlasti, rekao novinarima da su glavne teme rasprave bili struktura kadrova i studijski programi, te da su predstavnici opština pozvani da bi se vidjelo koja su zanimanja potrebna tim lokalnim zajednicama.



"Ima studijskih programa na koje se već godinama upisuje veoma mali broj studenata, pa je logičnije da se novac koji se izdvaja za takve programe preusmjeri za pokretanje novih i unapređivanje već postojećih programa koji imaju perspektivu. Moramo razgovarati sa resornim ministarstvom i Univerzitetom u Banjoj Luci da bismo vidjeli koji su to studijski programi", dodao je Grujić.



On je dodao da je razgovarano i o načinu na koji bi se mogli privući studenti da se upisuju na fakultete Univerziteta u Istočnom Sarajevu, jer je posljednjih godina primijetan pad broja studenata koji se upisuju, kao i o tome kako da se omogući njihovo zapošljavanje poslije završenih studija.



Grujić je rekao da je zadovoljan znanjem studenata koji završavaju fakultete na ovom univerzitetu, da o tome govori i činjenica da veliki broj studenata poslije završenih osnovnih i master studija odlazi u inostranstvo gdje nastavljaju školovanje i tamo se zapošljavaju.



On je dodao da će i dalje biti ulagani napori da se kvalitet nastave popravlja.



Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujičić naveo je da Zavod raspolaže preciznim padacima kada je u pitanju struktura i broj nezaposlenih koje će olakšati univerzitetima da definišu upisnu politiku.



Dekan Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Ljubiša Vladušić rekao je da sve analize pokazuju da postoji primijetan pad broja studenata koji se upisuju na fakultete Univerziteta u Istočnom Sarajavu, što stvara obavezu da se pokrene proces prestrukturisanja na Univerzitetu koji će popraviti nivo kvaliteta znanja.



"Prije svega, moramo studente dovesti do `modernog znanja`, koje nije samo osnovna edukacija, nego je to stvaranje vještina kojima oni mogu jednostavnije da sutra kroz privredne i druge institucije pokažu to svoje znanje. Dostizanje takvih standarda omogućava studentima jednu mobilnost i konkurentnost na tržištu u regionu i zemljama EU", naglasio je Vladušić.



Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić rekao je da je činjenica da značajan broj studenata odlazi na studije u Srbiju i inostranstvo, ali i na privatne fakultete, što je uticalo na pad broja studenata koji upisuju fakultete ovog Univerziteta.



On je naglasio da postoje i fakulteti koji su uspjeli da zadrže broj studenata i kvalitet, kao što je Medicinski fakultet u Foči.



"Upravo u kvalitetu studiranja i adekvatnoj ponudi na tržištu rada nalazi se odgovor na ovaj problem", rekao je Ćosić.



On je dodao da vjeruje da su fakulteti koji se nalaze na teritoriji Grada Istočnog Sarajeva i dalje atraktivni i da će studenti dobiti najbolje obrazovanje, a da je na Vladi i Univerzitetu da obezbijede finansijska sredstva da kvalitet obrazovanja bude što veći.