Univerzitet u Bihaću: Studenti će moći polagati ispite bez obzira na prijenos predmeta

Rektorat Univerziteta u Bihaću

Svim studentima Univerziteta u Bihaću od januarsko/februarskog roka 2017. godine bit će omogućeno polaganje ispita sa upisane godine studija, čak iako nisu položili prenesene predmete sa prethodne godine studija, što do sada nije bila praksa.

Studenti bihaćkog univerziteta u dosadašnjem periodu bili su u dosta nezavidnom položaju ukoliko, prilikom prelaska u narednu akademsku godinu, ne bi "očistili" prethodnu godinu studija.



Naime, iako su bili u mogućnosti slušati predavanja na upisanoj godini, nije im bilo dozvoljeno polaganje ispita sve dok ne bi položili sve predmete sa prethodne godine studija.



"Postojao je veliki broj studenata koji bi prenijeli jedan ili dva predmeta u narednu godinu, no nisu imali mogućnost polaganja ispita s te godine dok ne riješe prethodnu. Implikacije toga su bile da im se gradivo gomilalo pa je veliki broj studenata obnavljao godinu u koju su prenijeli predmete", kaže za Klix.ba Dino Felić, predsjednik Unije studenata Univerziteta u Bihaću.



Zahvaljujući inicijativi "Omogućavanje polaganja ispita, neovisno o prenesenim predmetima iz prethodnog semestra", čiji je inicijator upravo Unija studenata bihaćkog univerziteta, studentima je omogućeno da, iako prenesu jedan ili dva predmeta u iduću godinu, mogu, ne samo slušati, nego i polagati predmete sa više godine.



"Na jučerašnjoj sjednici Senat univerziteta je donio takvu odluku i uvažio našu inicijativu", ističe Felić.



On napominje da na nekim Univerzitetima u BiH postoji kolizioni sistem, koji omogućava prenošenje nekoliko predmeta i redovno polaganje predmeta iz upisane godine.



"Na Univerzitetu u Tuzli imate čak mogućnost prenosite predmete sa prve, te istovremeno polažete ispite sa druge, treće ili četvrte godine studija. Mi nismo smatrali da je to dobra praksa, već smo željeli da se stvori mogućnost da se polažu ispiti sa godine koju je student upisao", govori Felić.



Iz Unije studenata ističu da na ovaj način žele pomoći studentima te smanjiti dužinu trajanja studija na evropski prosjek.



Odluka o mogućnosti polaganja ispita bez obzira na prijenos na Univerzitetu u Bihaću bit će ispoštovana već u januarsko-februarskom roku 2017. godine.