Uloženi dokazi Tužilaštva BiH o "obećanom daru" sutkinji Azri Miletić

Tužilaštvo BiH uložilo je setove dokaza o posebnim istražnim radnjama, kupovini stana i finansijskoj situaciji kojima nastoji dokazati optužbe o korupciji sutkinje Suda BiH Azre Miletić.

Tužilac Džermin Pašić u dokaze je uvrstio i audio snimak završnih riječi na obnovljenom suđenju 2015. godine Rami Brkiću, Senadu Šabiću i Satku Kekiću zbog organiziranog kriminala a u vezi proizvodnje i prodaje droge. Brkiću je suđeno i zbog koruptivinih djela.



Apelacionim vijećem u tom predmetu predsjedavala je Miletić, kojoj se sudi za primanje dara s ciljem osiguranja povoljnog ishoda u postupku protiv Brkića i drugih. Zajedno sa sutkinjom Miletić optuženi su Brkić i Šabić ali su nedostupni organima gonjenja u BiH.



Pašić je posebno ukazao na dio završnih riječi u kojem tužilac Oleg Čavka navodi kako smatra da je Tužilaštvo bilo neravnopravno u tom postupku i da mu nije bilo dozvoljeno da predlaže nove dokaze.



Naveo je da se osjećao kao „ikebana“ u sudnici i da je Vijeće imalo intenciju da se samo prihvate dokazi iz prvostepenog postupka.



Optužena Miletić je u komentaru na ovaj dokaz kazala da joj je drago što se na prošlom ročištu čulo da je tužilac u tom predmetu sam predložio prihvatanje dokaza iz prvostepenog postupka.



"Ne znam smisao ovog dokaza. Završne riječi nisu bile dokaz ni u onom predmetu a kamoli u ovom", kazala je Miletić.



Tužilac Pašić u dokaze je uložio i niz izvještaja o posebnim istražnim radnjama, u okviru kojih su prisluškivani razgovori Miletićke, svjedoka S-1, Šabića i drugih, te sačinjeni foto, audio i video zapisi.



Odbrana je na cijeli set ovih dokaza imala prigovor na zakonitost. Braniteljica Jesenka Rešidović je kazala da za ove radnje koje su preduzimane ne postoji naredbe Suda o njihovom provođenju.



Rešidović je takođe prigovarala da policijski izvještaji ne mogu biti dokazi, kao i da je sporna autentičnost nekih izvještaja zbog nepodudaranja brojeva.



Ulaganjem predugovora o kupovini stana, tužilac Pašić je kazao da dokazuje da je radi izmirenja obaveza iz tog ugovora do kraja 2014. godine, optužena „primila obećanje dara“.



"U kontaktima optužene sa S-1 i S-1 sa Šabićem potencira se isplata tog duga i taj vremenski termin", kazao je Pašić.



Na konstataciju Miletićke da taj ugovor nije imao snagu jer nije bio notarski ovjeren, tužilac Pašić je kazao da kao dokaz ulaže potvrdu da je, iako ugovor nije bio notarski ovjeren, optužena uplatila kaparu za stan u iznosu od 10.000 KM.



Uložen je i sporazum o raskidu ugovora o kupovini stana, do čega je, prema Pašiću, došlo jer nije isplaćen obećani dar. Optužena Miletić je prigovorila zbog tužiočevog tumačenja dokaza.



"Ovo je opet špekulacija tužioca… Bit će prilike, pa ćemo vidjeti zašto je došlo do raskida", kazala je Miletić.



Tužilac je uložio i finansijku analizu prihoda optužene, koja prema njemu, pokazuje da nije mogla otplatiti stan. Odbarna je prigovorila na ovaj dokaz, ukazujući da je analiza nepotpuna i da sadrži netačne podatke.



Tužilaštvo će s materijalnim dokazima nastaviti 16. februara, prenosi Birn.