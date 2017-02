Na području Kantona Sarajevo počelo je s radom Udruženje za zaštitu i očuvanje lika i djela Čedomira Domuza "Grom u njedrima Igmana" kao dobrovoljna, vanstranačka, nevladina, neprofitna, nereligijska, organizacija.

Organizacija će da okuplja poštovaoce lika i djela Domuza, heroja odbrane Bosne i Hercegovine, koji je za organizovanje i pružanje otpora agresoru, te nesebičnim zalaganjem za spašavanje, pomaganje izbjeglicama i stanovništvu, odlikovan najvećim ratnim priznanjem Zlatni ljiljan, državnim odlikovanjem Orden zlatnog grba s mačevima, te Policijskom medaljom za hrabrost.Članovi Udruženja navode "da smo svjedoci da se već dugi niz godina javljaju pojedinci i organizacije koji svojim djelovanjem, organiziranjem manifestacija, pisanjem knjiga i drugih publikacija, te drugim aktivnostima, naročito svojim subjektivnim interpretacijama istine i činjenica, u potpunosti ili djelimično narušavaju i umanjuju značaj Domuza za organizaciju otpora i odbrane BiH".Stoga je porodica Čedomira Domuza odlučila da poduzme sve zakonske mjere da to spriječi i ispravi nepravdu koja se godinama nanosi kako njemu tako i ostalim učesnicima i ključnim akterima organizacije otpora na području općine Hadžići u najranijim danima odbrambenooslobodilačkog rata."Od njegovih saboraca, prijatelja, komšija i ostalih poštovalaca njegovog lika i djela, bili smo kritikovani i sugerisano nam je da Domuz nije samo naš nego i njihov, te da nemamo pravo i da nije fer da ga smatramo isključivo i samo svojim, odlučeno je da osnujemo Udruženje ‘Grom u njedrima Igmana’ da bismo pružili priliku svima onima koji Čedu smatraju svojim da rame uz rame s porodicom rade na očuvanju svega onoga što je on bio i da se na pravi način sačuva uspomena na njegovu borbu i sve ono što je on uradio za svoju domovinu i za svoj narod", rekla je Sanja Sadiković, predsjednica Udruženja i kćerka ovog heroja.Kroz rad Udruženja, kako ističu, odlučili su se na jedan inovativan način otvoriti prozor u život ovog velikog heroja svima onima koji su njegovi istinski poštovaoci, a naročito za dobrobit budućih generacija ispričati priču i potkrijepiti je materijalnim dokazima o njemu i onima koji su rame uz rame s njim odigrali jednu od ključnih uloga u odbrani Sarajeva, a samim tim i Bosne i Hercegovine.