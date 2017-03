Udruženja žrtava: Couvreur i Abraham će biti upisani crnim slovima na stub srama

Međunarodni sud pravde u Hagu

"Imena Philippea Couvreura, registrara Međunarodnog suda pravde u Hagu, i Ronnyja Abrahama, predsjednika ovog suda, će biti upisana crnim slovima na stubu srama u Srebrenici, Prijedoru, Višegradu, Sarajevu, Bratuncu i drugim gradovima Bosne i Hercegovine", poručili su iz udruženja žrtava u BiH nakon što je ovaj sud jučer odbio zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije.

"Napisat ćemo na stubu srama da su navedena dvojica izdali povjerenje koje su im dale Ujedinjene nacije, da su izdali principe morala i principe pravde, i napisat ćemo pored njihovih imena da su prekršili konveciju o sprečavanju i nekažnjavanju genocida. Pored njihovih imena bit će ispisana i poruka za sve buduće generacije: 'Molimo vas da ne budete kao ovi, koji su pogazili ljudsko dostojanstvo i međunarodno pravo pretvorili u teror protiv manjih i slabijih'", naveli su članovi deset udruženja.



Poručili su da će je vječni i univerzalni zadatak za žrtve, koji će prenijeti na svoje potomke i sve ljude dobre volje da od danas, do Sudnjeg dana, svaki dan napišu pismo sudu.



"U njemu ćemo tražiti odgovor zašto je dao legitimitet predstavnicima organa koji su počinili genocid u BiH, a oduzeli legitimitet agentu Sakibu Softiću, svojevrsnom predstavniku žrtava iz BiH da pokrene postupak revizije", napisali su.



Udruženja poručuju da su političke rasprave i međusobna optuživanja Bošnjaka zamjena teza i pozivaju sve Bošnjake, bez obzira na poziciju, rang ili političko uvjerenje i opredjeljenje da prestanu sa tim.



"Činjenica je da je agent Softić legitiman predstavnik BiH i nas žrtava u postupku revizije pred Sudom pravde, a koji je prekinut nerazumnom odlukom dvojice bezdušnih osoba sa Međunarodnog suda pravde. Činjenica je da je agent Softić i pravni tim BiH uradio sve potrebne korake da se uspješno, zakonski i na vrijeme pokrene postupak revizije. Činjenica je da je postupak revizije bio transparentan i da je agent Softić javnim pozivom pozvao sve institucije, državne organe BiH, istaknute akademike, stručnjake i javne ličnosti, ali i žrtve da se uključe i pomognu postupak revizije. Činjenica je da je zvanična bošnjačka politika i bošnjački politički lideri pružili apsolutnu podršku postupku revizije i da je Bakir Izetbegović kao bošnjački član Predsjedništva BiH okupio najjače međunarodne stručnjake koji su i sačinili reviziju. Činjenica je da Sud pravde, odnosno dvojica bezdušnih birokrata, nisu dali odgovor zašto i na osnovu kojeg zakona, statuta, pravilnika, pravne norme osporavaju legitimitet našeg agenta. Mi žrtve znamo da je 1978. godine u statutu Suda pravde ukinuta odredba da se u postupku revizije treba priložiti novo ovlaštenje, koje se sada zatražilo od našeg agenta", navodi se u saopćenju.



Udruženja ističu da su svi imali šansu, svako na svoj način, da pomognu postupku revizije i da se svako treba zapitati šta je i koliko uradio da pomogne postupku revizije, odnosno da li je ovakva odluka "dvojice birokrata i pojedinačna slika naše posvećenosti, utjecaja i zanimanja za reviziju".



"Ovo su pitanja za sve, za one koji kritikuju i one koji ne kritikuju postupak revizije. Zbog navedenih činjenica naglasimo i poštujmo presudu Suda pravde iz 2007. gdje je Srbija proglašena krivom po više pravnih osnova zbog počinjenog genocida, ali i činjenicu da su organi republike srpske također proglašeni krivim za zločin genocida. Agent Softić i skoro isti tim se izborio 2007. za ovu presudu, zahvalimo se njima, ali i svima koji su dali svoj doprinos na utvrđivanju genocida. Takvih je ogroman broj i zato budimo ponosi", navode iz udruženja Pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa, Udruženje žrtva i svjedoka genocida, Udruženje Žena – žrtva rata, Udruženje Žena Podrinja-Bratunac, Udruženje građana za pravdu mir i povratak, Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995, Udruženje porodica nestalih općine Vogošća, Udruženje porodica nestalih općine Ilijaš, Udruženje Majke Srebrenice i Udruženje “Žene Srebrenice“ Tuzla.