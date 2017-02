Povodom Dana nezavisnosti, učenici Osnovne škole "Fatima Gunić" iz Sarajeva organizirali su svečani defile i ulicama Sarajeva, od Sebilja do Velikog parka, prošetali sa zastavama Bosne i Hercegovine.

Skoro šest stotina učenika, od četvrtog do devetog razreda, Osnovne škole "Fatima Gunić" okupilo se ispred Sebilja odakle su lagano krenuli prema Velikom parku, prisjećajući se na dostojanstven način dana kada je naša država nezavisno zakoračila u budućnost."Namjera nam je da obilježavanje Dana nezavisnosti BiH ne bude stidljivo, u četiri zida nego da to uradimo na jedan reprezentativan način i da to bude kroz grad sa jednim svečanim defileom i stotinama zastava", rekao je direktor OŠ "Fatima Gunić" Hajrudin Ćuprija.Ispred Spomen-obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva učenici ove sarajevske škole izveli su prigodan program, te položili cvijeće i poslali poruku mira. Njihova krajnja destinacija je simbolična, kaže Ćurpija, jer je to "način" da na priredbi budu prisutni i Adis, Feđa i Vedad, trojica učenika ove osnovne škole koja su stradala u proteklom ratu."Poruka koji šaljemo je da se treba prestati pričati o tome koliko neko ne voli BiH, jer mi pokazujemo koliko je volimo. Sama definicija patriotizma jeste izgradnja ljubavi i osjećaja prema domovini i mi to želimo izgraditi kod naših učenik", rekao je Ćuprija ističući kako je ljubav bezuvjetna i kako se, umjesto pitanja šta nama može dati BiH, trebamo zapitati šta mi možemo dati njoj.Referendum za nezavisnost BiH od tadašnje Jugoslavije održan je 29. februara i 1. marta 1992. godine.Na referendum je izašlo 64,31 posto birača s pravom glasa, a za suverenost BiH glasalo je 99,44 posto birača čime je BiH dobila nezavisnost, a ubrzo nakon toga počeo je rat. I danas se 1. mart kao Dan nezavisnosti BiH ne slavi u jednom njenom dijelu.