Projekat Knowlead iz BiH pobijedio je na regionalnom Imagine Cup takmičenju, održanom na Leap Summitu u Zagrebu, te se plasirao se na svjetsko finale u Seattleu gdje će se u julu takmičiti s brojnim studentskim timovima iz raznih zemalja svijeta, za glavnu nagradu od 100.000 američkih dolara.

Riječ je o najvećem i najstarijem studentskom takmičenju kompanije Microsoft koje ove godine slavi 15 godina postojanja. U zagrebačkom Studentskom centru u regionalnom finalu je učestvovalo šest timova iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Bugarske koji su se takmičili u razvijanju aplikacija, računarskih igara te rješenja problema u društvu."Microsoft u BiH ulaže velike napore u transformaciju obrazovanja i povećanja konkurentnosti, a takmičenje kao što je Imagine Cup predstavlja jednu od platformi preko koje omogućavamo studentima da čak i prije diplomiranja steknu praktična iskustva i poslovna znanja, koja bi im omogućila formiranje novih kompanija na osnovu vlastitih ideja. Studenti iz Bosne i Hercegovine imaju tradiciju dobrih rezultata na ovom prestižnom takmičenju te smo sigurni da će i tim Knowlead iskoristiti priliku koja im se pruža na finalu u Seattlu pri susretu sa liderima iz IT industrije", izjavio je Omar Krivošija, direktor Microsofta BiH.Za razliku od prošlih godina, ove godine nije bilo specifičnih kategorija što znači da su mogli aplicirati timovi s raznim idejama. Za svako od prijavljenih softverskih rješenja natjecatelji su koristili Microsoft Azure platformu, a morali su priložiti i poslovni te marketinški plan. Pobjednički tim Knowlead iz Bosne i Hercegovine kojeg čine voditelj tima Ekrem Nurović te članovi Haris Botić, Amer Zavlan i Ejub Hadžić, osmislio je online platformu za razmjenu znanja pomoću koje studenti mogu podijeliti svoje znanje te steći dodatna znanja od svojih kolega. Koncept je baziran na razmjeni znanja, a korisnici nisu dužni ništa platiti sve dok pružaju svoje znanje drugim korisnicima."Jako smo uzbuđeni činjenicom da smo se popeli na tron regionalnog Imagine Cupa u Zagrebu. Ovo su trenuci kada neprospavane noći, žrtvovanje i cjelokupni rad izbiju u prvi plan i budu prepoznati na regionalnoj razini. Nijanse su odlučivale o tome koji projekt će biti prvi, drago nam je da smo to mi. Želimo ovo vrijeme do svjetskog natjecanja maksimalno iskoristiti u razvijanju cijele platforme kako bismo što spremniji otišli u Ameriku. Mi smo na početku puta, cilj nam je da kreiramo globalnu kompaniju, a Imagine Cup je vjetar u leđa i odskočna daska za buduće uspjehe", rekao je voditelj tima Ekrem Nurović koji je naglasio kako je ideja za projekat nastala kada je prije nekoliko godina bio nezadovoljan kvalitetom kurseva za učenje stranih jezika te se odlučio napraviti model razmjene znanja zasnovan na minutama kao mjernoj jedinici. Naime, pojedinac provodi određeni broj minuta učeći te isti broj minuta podučava ostale u području u kojem je stručan. Na taj način na Knowleadu svako ima ulogu i profesora i studenta te pomaže drugima u onim područjima koje bolje poznaje, a dobija znanje iz područja koje manje poznaje.Uz pobjednički projekt, posjetitelji su se upoznali s još pet zanimljivih ideja/projekata. Pored pobjedničkog tima, u finalu su nastupila još dva tima iz BiH. Tim Lab of Dreams (Aleksandar Kojić i Miloš Kojić) predstavio je mobilnu igru 'Claw Machine' u kojoj je cilj skupiti sve igračke, a pritom izbjegavati raznorazne prepreke, dok je tim Solution404 (Faruk Alibašić, Kemal Hrelja, Mikail Bayram) iz BiH osmislio aplikaciju 'SOS Button' koja će zaposlenicima hitne pomoći omogućiti uvid u hitne slučajeve i tako omogućiti bržu reakciju. Timovi iz Hrvatske su osmislili aplikaciju Crolmagine, video analizu za praćenje broja putnika koja omogućuje putnicima da odluče kojim će vozom ići s obzirom na broj putnika, odnosno platformu za učenje i ponavljanje prije ispita koja je već implementirana na varaždinski FOI te se studenti prve godine putem nje pripremaju za ispite, a koju je pripremio tim Asium. Tim 'Let me Dance' iz Bugarske osmislio je aplikaciju čiji je glavni smisao naučiti korisnike novim plesnim koracima kako bi se borili protiv pretilosti.U finale u Seattleu plasiralo se šest timova iz centralne i istočne Europe, a pobjednički tim će glavnu nagradu od 100.000 dolara moći uložiti u razvoj projekta.