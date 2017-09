U Tuzlanskom kantonu očekuju 3,5 miliona maraka za program zapošljavanja

Foto: Arhiv/Klix.ba

Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona je početkom godine provela projekt zapošljavanja u vrijednosti od tri miliona KM. Sredstva koja se nisu iskoristila u tom projektu, preusmjerit će se na novi, za koji će se javni poziv raspisati već u ponedjeljak.

Također je polovinom oktobra planiran još jedan program zapošljavanja, koji će provesti Vlada FBiH s Federalnim zavodom za zapošljavanje od kojeg bi Tuzlanski kanton, za ove namjene, trebao dobiti oko 3,5 miliona KM.



Iz kantonalne Službe za zapošljavanje su pozvali poslodavce da obrate pažnju na naredni javni poziv za zapošljavanje koji će biti objavljen u ponedjeljak. Riječ je o značajnim sredstvima, od oko 700 hiljada KM, preostalih od prethodnog projekta, realiziranog početkom godine. Toj cifri će biti pridodano oko 80 hiljada KM od projekta samozapošljavanja.



Cilj je da se ta sredstva maksimalno iskoriste, kako bi se zaposlile nove osobe na ovom području. Narednog mjeseca je planiran i novi program zapošljavanja na federalnom nivou.- Polovinom oktobra je planiran novi program zapošljavanja, a Vlada FBiH, zajedno s UO Federalnog zavoda za zapošljavanje odobrila je oko 16 miliona KM za zapošljavanje i samozapošljavanje. Sredstva su dodijeljena Federalnom zavodu za zapošljavanje i mi smo u daljnjim procedurama došli do preraspodjela što se tiče kantonalnih službi. U Tuzlanskom kantonu, kao najvećem u Federaciji, nadamo se oko sumi od 3,5 miliona KM - rekao je Senad Muhamedbegović, direktor JU "Služba za zapošljavanje TK".



Riječ je o takozvanom plus programu o kojem se razgovaralo, između ostalog na sastanku predstavnika kantonalnih službi za zapošljavanje u Goraždu. S obzirom na to da su različiti programi zapošljavanja u fazama pripreme ili realizacije, i poslodavci su sugerisali određene izmjene po pitanju prijava. Tako su planirane olakšice kod samozapošljavanja, gdje osoba treba biti najmanje jedan dan prijavljena na evidenciji Službe za zapošljavanje, kako bi učestvovala u ovim programima. Također, na sastanku je dogovoreno da se programi, koji nisu pokazali poseban učinak, u narednom periodu drugačije kreiraju ili da se promijeni način prijavljivanja.