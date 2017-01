U subotu 28. januara 2017.godine u Ski-centru Ponijeri, sa početkom u 11 sati, bit će upriličena velika snježna zabava pod nazivom “Udahni Ponijere” u okviru koje će posjetioci kakanjske vazdušne banje uživati u zimskim igrama i zabavnom programu.

U posljednjoj sedmici školskog raspusta mališani, školarci i svi drugi posjetioci, svih uzrasta i generacija, imat će priliku da se odmore pred školu uživajući u sjajnoj zabavi uz igre poput skakanja u vreći po snijegu, sankanja, pravljenja najvećeg Snješka Bijelića…



Zabavu će upotpuniti i sjajna muzika za koje će biti zadužen poznati kakanjski DJ Infected. Uz sve to, posjetiocima će na usluzi biti ski-lift, kao i ugostiteljski kapaciteti, sa svojim prihvatljivim cijenama zbog kojih se Ski-centar Ponijeri može opisati kao prvo narodno skijalište u BiH.



Dnevna karta za ski-lift košta 15 KM, poludnevna 10 KM, šoljica toplog čaja košta 1,5 KM, ista cijena važi i za šoljicu kafe, gazirana pića koštaju 2 KM, a prirodni sokovi 2,5 KM.



Prijave učesnika će se vršiti na dan održavanja velike snježne zabave do 11:00 sati, a već u 11:30 sati počinje prva zimska igra. Prije početka takmičenja svim učesnicima će biti objašnjena pravila svake igrice.



Općina Kakanj je obezbijedila besplatan prijevoz do poznate kakanjske vazdušne banje i ski-centra Ponijeri. Prijevoz autobusima se vrši u dane vikenda, dakle subotom i nedjeljom, a polasci su u 9:00 ispred sahat-kule (Trg Kemala Baysaka). Povratak sa Ponijera je u 16:00 sati. Prijevoz je besplatan, a potrebno je izvršiti prijavu odlaska na Ponijere putem telefona sa brojem 032/771 800, lokal 882 (prijave se primaju radnim danom od 7:00 do 15:30 sati). Troškove prijevoza plaća Općina Kakanj.



Kape, šalove, tople džempere i vunene rukavice, i svi na Ponijere, poručuju organizatori manifestacije.