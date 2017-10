U Skupštini HNK opet nije izglasana konstitutivnost Srba

Foto: FENA

Predložena dopuna dnevnog reda o amandmanima na Ustav Hercegovačko-neretvanskog kantona, kojom bi se srpski narod prepoznao kao konstitutivan u najznačajnijem pravnom dokumentu tog kantona, nije uvrštena na dnevni red današnje vanredne sjednice Skupštine HNK.

Za predloženu izmjenu glasovalo je 15 zastupnika, dok je 15 bilo protiv, i to iz Kluba Hrvata (HDZ BiH i HDZ 1990).



Današnja sjednica bila je nastavak vanredne sjednice, koja je prekinuta 27. septembra, a na kojoj je potpredsjednica kantonalne Skupštine iz reda srpskog naroda Vesna Saradžić predložila dopunu dnevnog reda.



Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović u izjavi za medije kazao je kako rješavanje ovog pitanja u toj stranci vide u rješenju jednog cjelokupnog administrativno-teritorijalnog preustroja, odnosno u izmjeni Ustava BiH.



Dodao je kako je u Republici Srpskoj hrvatski narod ispod jedan posto u javnoj upravi te kako bi bilo neozbiljno očekivati od HDZ-a 1990 da podrži jedan ovakav, kako je kazao, licemjeran prijedlog.



"Namjera nam nije bila nikog povrijediti nego stvari usmjeriti prema pravcu za koji mi mislimo da je ispravan", istaknuo je Cvitanović.



Dopredsjednik Skupštine HNK Tomislav Martinović (HDZ BiH) kazao je novinarima kako niko iz hrvatskog naroda nije protiv konstitutivnosti, ali ne na ovakav način.



"Ovo je papirnata konstitutivnost koja, sve da se i dogodila, Srbima u ovom kantonu ne bi ništa pomogla", naglasio je.



Martinović je rekao kako su klubovi Srba i Bošnjaka predložili identične amandmane u čemu on vidi "politikantstvo".



Ovim amandmanima se samo djelimično provodi odluka o konstitutivnosti, jer samo 1. i 4. amandman govore o tome, kazao je dopredsjednik Skupštine HNK, naglasivši pri tome kako je u jedan od amandmana "ugrađena" i priča o simbolima HNK, te o sastavu Vlade, što nema nikakve veze s konstitutivnošću naroda.



"Ako ćemo provoditi odluke, provodit ćemo ih u punom obimu, a mi ćemo predložiti Ustav HNK koji će biti istinski i realan i koji će sadržavati sva ova pitanja", istaknuo je Martinović.



"Niko ovdje nije protiv Srba, a onima koji su ovo uradili poručio bih kako je rano za predizbornu kampanju", izjavio je.



Predsjednik Skupštine HNK Šerif Špago ocijenio je kako danas nije bilo pomaka kada su u pitanju pojedeni klubovi.



Svako dizanje ili nedizanje ruku snosi političku odgovornosti prema javnosti, naglasio je.



Istaknuo je kako u narednom razdoblju očekuje da se kroz političke razgovore i dogovore, pokuša iznaći rješenje da HNK dobije Ustav, bar u ovom djelu koji se odnosi na konstitutivnost naroda te da se niko ne osjeća diskriminiran.



Predlagačica amandmana Vesna Saradžić izjavila je, pak, kako je na sceni bila demonstracija sile, odnosno demonstracija jačeg.



"Lično me je porazilo to što u 21. stoljeću tražite nešto što vam i po Božjem i po zakonu pripada", ustvrdila je Saradžić.