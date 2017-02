U RS-u formiran pravni tim čiji je zadatak borba protiv revizije presude

Ujedinjena Srpska formirala je pravni tim koji će pomoći institucijama Republike Srpske i Srbije da revizija presude po tužbi protiv Srbije pred Međunrodnim sudom pravde u Hagu bude odbačena.

Ujedinjena Srpska formirala je pravni tim koji će pomoći institucijama Republike Srpske i Srbije da revizija presude po tužbi protiv Srbije pred Međunrodnim sudom pravde u Hagu bude odbačena.

"Podnošenje zahtjeva za reviziju je drastično kršenje Ustava BiH, vaninstitucionalno i paralelno djelovanje bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, koje dezavuiše i blokira rad zajedničkih institucija BiH", rekao je na konferenciji za novinare u Banjaluci generalni sekretar Ujedinjene Srpske Neven Stanić.



Pravni tim Ujedinjene Srpske čine Milan Petković, Darko Kremenović, Igor Šukalo, Minja Šurlan, Ognjen Jovanović, Tiho Džakić, te advokat iz Beograda Marinko Šakan.



Advokat Milan Petković očekuje da će Sekretarijat Međunorodnog suda pravde u Hagu odbaciti zahtjev za reviziju zbog procesnih nedostataka, neblagovremenosti, kao i zato što zahtjev nije podnijela osoba ovlaštena da može izjaviti revizije.



"Svi pravni timovi, koji su formirani, moraju da razmisle o zajedničkom podnošenju krivične prijave protiv Izetbegovića Tužilaštvu BiH", istakao je Petković.



On je objasnio da je Izetbegović izašao iz okvira svoje nadležnosti i prekršio Ustav BiH član 5, koji se odnosi na donošenje odluka konsenzusom u Predsjedništvu BiH.



Petković je naveo da je Pravni tim Ujedinjene Srpske došao do saznanja da odluka o davanju punomoći Sakibu Softiću iz 2002. godine nikad nije objavljena u Službenom glasniku BiH.



"To konkretno znači da Softić ima punomoć za koju niko ne zna šta u njoj piše i da predstavlja sve građane BiH u svoje lično ime i za svoj račun, a ne za račun vlastodavca, odnosno Predsjedništva BiH", rekao je Petković.



Petković je podsjetio da Softić ne može podnijeti zahtjev za reviziju presude, kao vanredni pravni lijek bez saglasnosti Predsjedništva BiH.



On je rekao da je uslov za podnošenje revizije, prema Statutu Međunarodnog suda i pravilima, subjektivni rok za podnošenje revizije šest mjeseci od saznanja za neku novu činjenicu koja nije bila poznata u toku prvostepenog postupka.



"Kako je rečeno u medijima, te nove činjenice saznale su se u toku suđenja Ratku Mladiću, a dokazni postupak protiv generala Mladića završen je 18. augusta 2016. godine izvođenjem dokaza odbrane, tako da u tom periodu sigurno nije došlo do novih saznanja", objasnio je Petković.