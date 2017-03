U Prijedoru proglašen prvi stepen pripravnosti mjera zaštite od poplava

Prijedor (Foto: SRNA)

U Prijedoru je danas proglašen prvi stepen pripravnosti mjera zaštite od poplava, s obzirom na to da je vodostaj Sane u 12 sati dostigao 420 centimetara, što predstavlja kritičan nivo vodostaja te rijeke.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković obavezao je sve subjekte zadužene za zaštitu i spašavanje, javna preduzeća i ustanove na području grada da preduzmu potrebne mjere zaštite i spasavanja stanovništva i materijalnih dobara u ugroženim zonama.



Odsjek za civilnu zaštitu zadužen je da prati stanje vodostaja rijeke Sane i da po potrebi blagovremeno predlaže preduzimanje potrebnih mjera zaštite i spasavanja. U toku noći je uslijed intenzivnih padavina došlo do naglog rasta vodostaja rijeke Miloševice i izlijevanja iz korita čime je bilo zaplavljeno oko 20 kuća. Na području naselja Omarske usljed intenzivnih padavina i rasta površinskih voda došlo je do zaplavljavanja oko 10 stambenih objekata, naveli su iz Civilne zaštite u Prijedoru.



U toku noći Teritorijalna vatrogasna jedinica Prijedor je intervenisala na više lokoliteta prema zahtjevima građana i pružala neophodnu pomoć stanovništvu koje je bilo zahvaćeno poplavom.



Izvršeno je i ispumpavanje vode iz podrumskih prostorija depadansa Gerijatrijskog doma na Urijama.



Tokom noći je ipak došlo do povlačenja voda u korita rijeka (Gomjenica, Miloševica, Puharska i druge) i sada su u nivoima koji ne ugrožavaju naselja koja gravitiraju ovim rijekama.



"Na bazi informacija od predstavnika Civilne zaštite iz Sanskog Mosta, o stagnaciji vodotoka rijeke Sane, a s obzirom na prestanak padavina na slivnom području rijeke Sane i na povoljne vremenske prognoze kojima se ne predviđaju padavine, ne očekuje se dalji rast vodotoka i pojava intenzivnijih poplava", navode iz Civilne zaštite.