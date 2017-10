U NSRS bez opozicije i Domovine završena rasprava o vojnoj neutralnosti RS-a

Poslanici vladajuće većine u Narodnoj skupštini RS-a večeras su, bez prisustva opozicije i Koalicije “Domovina” završili raspravu o Prijedlogu rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti RS-a.

Povlačenje ove tačke tražili su poslanici SDS-a, PDP-a i NDP-a, predlažući svoj dokument rezolucije o strateškim ciljevima RS-a do 2023., ali taj zahtjev nije prihvaćen.



Iz Koalicije “Domovina” su također tražili da se Prijedlog rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti RS-a skine s dnevnog reda, jer entitetski parlament nije nadležan za pitanja odbrane, već država BiH, te da se ovim ruši njen suverenitet.



Na zasjedanju u maloj sali, u kojoj su nastavili rad, nakon što je opozicija koristeći zviždaljke onemogućila zasjedanje u velikoj sali, razmatraju tačke dnevnog reda bez puno rasprave.



Za to vrijeme dio poslanika opozicije i dalje je u velikoj sali parlamenta, gdje će, kako su naveli, ostati sve dok sjednica traje.



Tvrde da nisu otišli u malu salu, jer bi vjerovatno, ponovo postojala mogućnost da ih osiguranje onemogući da uđu na zasjedanje.



Mediji ne prisustvuju skupštinskom zasjedanju u maloj sali, a nema ni televizijskog prijenosa.



Zasad još nije potvrđeno do kada će zasjedanje u maloj sati trajati.