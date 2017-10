U narednim danima zahlađenje i snijeg na planinama

Foto: Arhiv/Klix.ba

Sutra i u danima vikenda očekuju se zahlađenje i padavine u skoro svim gradovima BiH, a na planinama će padati snijeg, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Nakon nekoliko sunčanih i toplijih dana, prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u petak i tokom vikenda očekuje se promjena vremena, praćena povećanom naoblakom, padavinama i zahlađenjem, a na planinama je moguća susnježica i snijeg.



Jutarnje temperature zraka biće osjetno niže u odnosu na protekli period, nakon prolaska pogoršanja i razvedravanja mjestimično je za vikend moguća i pojava slabijeg mraza. Maksimalne dnevne temperature također će opasti, a kretat će se od 6 do 8 u unutrašnjosti, na jugu do 14 stepeni.



U prvom dijelu naredne sedmice vrijeme će biti stabilno, bez padavina, s hladnim jutrima, a maksimalne dnevne temperature iznosit će od 12 do 20 stepeni. Od sredine sljedeće sedmice očekuje se pogoršanje praćeno obilnijim padavinama, a temperature će biti u okviru prosječnih za ovaj mjesec.