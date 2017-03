U mjestu Dugo Polje kod Modriče evakuisani čobani i 200 ovaca

Pripadnici Civilne zaštite Modriča evakuisali su danas dva čobanina i oko 200 ovaca, od ukupno 700, koji su noćas ostali opkoljeni nabujalom rijekom Bosnom u mjestu Dugo Polje, na lokaciji Kutlovac kod Modriče.

Pripadnici Civilne zaštite Modriča evakuisali su danas dva čobanina i oko 200 ovaca, od ukupno 700, koji su noćas ostali opkoljeni nabujalom rijekom Bosnom u mjestu Dugo Polje, na lokaciji Kutlovac kod Modriče.

Samostalni stručni saradnik za Civilnu zaštitu u Modriči Željko Terzić rekao je Srni da se spašavanje, koje je počelo jutros, odvija sporo zbog malog broja čamaca, teških uslova i udaljenosti oko 300 metara do mjesta evakuacije.



Terzić je rekao da su se specijalizovanim ekipama Civilne zaštite i Ronilačkom klubu "Vidra" u evakuaciji stoke od 13 sati pridružili članovi Ronilačkog kluba "Vidra" iz Gradačca u Federaciji BiH.



On je istakao da do kraja dana neće uspjeti evakuisati svu stoku.



Terzić je naglasio da je vodostaj Bosne u Modriči u stagnaciji, a da će, ukoliko ne dođe do opadanja vodostaja i samostalnog izlaska stoke, akcija biti nastavljena sutra.



Trenutno nijedno grlo, od kojih je blizu polovine jagnjad, nije uginulo, potvrdili su čobani koji su porijeklom iz mjesta Bukovac, kod Travnika.



U akciji, uz asistenciju pripadnika Policijske stanice Modriča, učestvuju i pripadnici Teritorijalne vatrogasne jedinice Modriča.