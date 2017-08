U javnim vrtićima u Sarajevu nema mjesta za 383 djece, najduža lista čekanja u Novom Gradu

Prema rezultatima upisa u JU Djeca Sarajeva, ni ove godine nema dovoljno mjesta za svu djecu. U školskoj 2017/18. godini usluge JU Djeca Sarajeva u cjelovitom razvojnom programu koristit će 2.738 djece, a na listi čekanja ostalo je 383 djece.

"JU Djeca Sarajeva je u aprilu i maju ponudila roditeljima obrazac koji su potpisali roditelji čija će djeca nastaviti koristiti naše usluge u narednoj godini. Za nastavak korištenja naših usluga rezervisali smo 2.444 mjesta", rekla je Abida Kapetanović, koordinatorica odgojno-obrazovnog rada u JU Djeca Sarajeva.Na redovnom prijemu, koji je objavljen od 1. do 15. juna u skladu s Pravilnikom o prijemu djece, primljeno je 673 djece, dok je na vanrednom prijemu koji je objavljen od 1. do 15. augusta primljeno 21 dijete."U školskoj 2017/18. godini pozitivno je riješeno 2.738 prijava djece od ranog do predškolskog uzrasta za boravak u JU Djeca Sarajeva. Na redovnom i vanrednom prijemu pozitivno smo riješili 694 prijave", rekla je Kapetanović.Na listama čekanja ostalo je ukupno 383 djece, a više od polovine je u općini Novi Grad."U organizacionoj jedinici Stari Grad na redovnom i vanrednom prijemu ostala je 51 prijava, u organizacionoj jedinici Centar 51 prijava, u Novom Sarajevu 73, a u Novom Gradu 209 prijava", rekla je.Podsjetila je da se, posebno u grupama ranog uzrasta (djeca od šest mjeseci do tri godine) dešava da roditelji otkažu upis te ističe da se u tim slučajevima pridržavaju liste čekanja."Lista čekanja je transparentna i objavljena na našoj stranici . Kada se oslobodi neko mjesto, prvo dijete koje je na listi čekanja poziva se da izvadi ljekarsko uvjerenje. Ali moram reći da se svi moramo udružiti kako bismo iznašli rješenja. Mi trenutno imamo 31 objekt i svake godine otvaramo vrtić, ali činjenica je da je to malo", istakla je Kapetanović.