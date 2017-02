Sastanak predstavnika općina koje su potpisnice Sporazuma o neusvajanju amandmana Vlade FBiH, koji se odnose na izmjenu trase puta Koridora 5C, dionica 7 i 8, priključka u Jablanici, održan je danas u sali za sastanke Općinskog vijeća Jablanica.

Predstavnici općina potpisnica Sporazuma su u potpunosti saglasni da priključak Koridoru 5C bude u Jablanici, te podržavaju neusvajanje amandmana Vlade FBiH, po pitanju izmjene trase dionice puta 7 i 8 Koridora 5C.



Naser Rujanac, predsjedavajući Općinskog vijeća Donji Vakuf, kazao je u izjavi za medije kako je njihova općina potpisnica sporazuma o ne prihvatanju amandmana jer, kako kaže Rujanac, izmjenjena trasa ne odgovora njihovoj općini niti općinama u okruženju.



"To će u mnogo čemu uticati na sami razvoj svih općina u privrednom smislu. S jedne strane imati ćemo Koridor 5C, koji u ovom obliku kako je predloženo, zaobilazi središnju Bosnu i SBK, kao i susjedni kanton. S druge strane imamo brzu cestu Lašva-Jajce, gdje se i u tom dijelu, kako je sada planirano, općina Donji Vakuf zaobilazi od Turbeta preko Jablanice. To bi značilo da smo praktički s jedne strane odvojeni Koridorom 5C, a s druge strane brzom cesto Lašva-Jajce", kazao je Rujanac.



Ivan Lončar, predsjednik Općinsko vijeća Posušje, izjavio je za medije kako njihova općina također podržava inicijativu Općine Jablanica.



"Općina Posušje, kao općina koja se nalazi u zapadnoj Hercegovini, preko Blidinja, odnosno između Vrana i Čvrsnice ima povezanost sa Sarajevom. Ovom trasom bi se ta prometna povezanost izbjegla. Općina Posušje, kao i općine Tomislavgrad i Livno svakako bi voljeli više kada bi postojao priključak u Jablanici, no sada je na struci da to odredi", kazao je Lončar.



Istaknuo kako je pitanje kako bi se uštede, koje su koje su planirane izmjenom trase, odrazile na gospodarski razvoj općina potpisnica sporazuma.



Salem Dedić, načelnik Općine Jablanica, izrazio je zadovoljstvo što je na njegovu inicijativu danas u Jablanici održan sastanak predstavnika općina, potpisnica sporazuma o ne prihvatanju amandmana vlade FBiH, o pitanju Koridora 5C, tačaka koji se tiču priključka u Jablanici.



"Ako se danas na sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH usvoje predloženi amandmani Vlade FBiH u onom tekstu kako je usvojeno na sjednici Zastupničkog doma, i to na priči optimizacije trase puta i tunela Prenj, koja je aktuelna od 2014. godine, možemo kazati da će sve ove općine, počevši od općine Jablanica, pa do Tomislavgrada, Posušja, Prozor-Rame, Konjica, Bugojna, Donjeg i Gornjeg Vakufa, kao i Jajca, sigurno biti u jednoj privrednoj izolaciji. Putevi se grade, ne samo zbog teretnog saobraćaja, već i zbog naroda. Mora se u ovom slučaju uzeti u obzir mišljenje građana, privredni razvoj općina, a moraju se uvažiti i naši prostorni planovi jer smo u našim prostornim planovima planirali poslovne zone, kako bi imali razvoj općina", kazao je Dedić.



Ako će uštede biti na 300.000 ljudi onda, kaže Dedić, privredni razvoj i sve što su ove općine planirale kako bi potakli građane da ostanu živjeti i raditi u tim općinama pada u vodu.



"Iskreno se nadam da će svijest oni koji danas predstavljaju narode, preovladati i da će donijeti ako ništa, kvalitetan zaključak koji će omogućiti priključak Koridoru 5C u Jablanici. Kada se tiče strateške priče Autocesta FBiH, želja nam je da se amandmani usvoje, i to ni u jednom momentu ni meni niti bilo kome, da budemo protiv toga. Mi samo tražimo ono što su dionice 7 i 8, jer znamo da su i općina Konjic, kao i sve ove općine nezadovoljne. Nas interesuje samo da imamo priključak u Jablanici", istaknuo je Dedić.