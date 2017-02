U FBiH trenutno nema tri lijeka za onkološke pacijente, FZZO smatra da je situacija zadovoljavajuća

Onkološki pacijenti u Federaciji BiH od kraja prošle godine se suočavaju s nedostatkom lijekova koji su ključni u njihovoj borbi protiv opakih bolesti. Klinički centri i bolnice u januaru nisu imali osam vrsta lijekova, a prema informaciji Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, trenutno nedostaju tri lijeka.

"Činjenica je da povremeno dolazi do deficitarnosti manjeg broja citostatika, pri čemu se poduzimaju sve mjere za prevazilaženje problema, kao što je slučaj s lijekovima Cisplatin i to samo od 50 mg te Citarabin za koji se dobavljač izjasnio da će izvršiti isporuku u zdravstvene ustanove do 13. februara 2017. godine. Za lijek Leuprorelin deficitarne su određene jačine te Zavod osigurava veće količine drugih jačina istog lijeka", kazali su iz FZZO-a za Klix.ba. Cisplatin i Leuprorelin su lijekovi koji su bili deficitarni i u januaru, a većina citostatika nije dostupna pacijentima početkom svake godine, priznaju to u FZZO-u. Tvrde da su najveći problem Zakon o javnim nabavkama i tenderi, ali da čine sve kako bi prevazišli probleme."Zavod je u stalnom kontaktu s kliničkim apotekama i ugovornim dobavljačima s ciljem prevazilaženja eventualnih problema u pogledu deficitarnosti. Ako se ima u vidu činjenica da Zavod vrši finansiranje i nabavku 157 citostatika različitih oblika i jačina, može se zaključiti da je snabdjevenost citostaticima zadovoljavajuća", ističu iz FZZO-a.Međutim, osim pacijenata koji su u slučaju deficitarnosti primorani sami kupovati lijekove koji im se kasnije refundiraju, FZZO odgovornim smatraju i ljekari.Podsjećamo, Šef Klinike za onkologiju KCUS-a Semir Bešlija ranije je za Klix.ba kazao da su uposlenici Klinike za onkologiju veoma frustrirani ovakvim načinom organizacije i smatraju da ju je neophodno promijeniti s ciljem optimiziranja skrbi onkoloških pacijenata.Također, direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović na nedavno održanoj konferenciji za medije je kazala da je FZZO, poučen iskustvom, trebao ranije raspisati tendere kako bi lijekovi stigli na vrijeme te da se KCUS nudi da preuzme nadležnost za nabavku lijekova.