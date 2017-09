U Domu naroda PFBiH očekuje se izjašnjavanje o boračkim zakonima

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nastavio je 21. zasjedanje, na kojem je preostalo da se delegati izjasne o nacrtima zakona o porezu na dohodak i doprinosima.

Poslije toga, predviđeno je održavanje vanredne sjednice, gdje se očekuje očitovanje o izmjenama i dopunama triju prijedloga zakona koji se tiču boračke populacije - Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambenooslobodilačkog rata, Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, te Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica.



"Ukoliko ove zakone odobri Dom naroda bit će omogućeno njihovo stupanje na snagu jer su ranije usvojeni u Predstavničkom domu. Na Prijedlog Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambenooslobodilačkog rata klubovi Bošnjaka i Hrvata uložili su amandman, koji se odnosi na preciznije definisanje određenih odrebi", kazao je Feni uoči sjednice federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata Salko Bukvarević.



Izmjenama i dopunama tog zakonskog rješenja, istakao je, bit će otklonjena diskriminacija i neujednačena prava pripadnika boračke populacije, što se po njegovim riječima dogodilo donošenjem Zakona.



"Do donošenja ovog zakona penzije su se ostvarivale pod tzv. uredbama pod određenim uslovima, a tim novim Zakonom određenom broju korisnika je smanjena penzija pa čak i do 50 posto. Izmjenama i dopunama obezbijedit će se vraćanje penzija na stari nivo", pojasnio je Bukvarević.



Očekujući da će delegati usvojiti predložene izmjene i dopune Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica poručuje da se time omogućava uspostava te objavljivanje registra korisnika prava.



To je ujedno i jedan od zahtjeva boraca koji su se danas okupili ispred zgrade Federalnog parlamenta, te protestujući istakli da traže i ukidanje finansiranja boračkih udruženja i borački dodatak.