Da je uz poštovanje i razumijevanje drugačijeg moguće uspjeti i stvoriti okruženje poželjno za život govori primjer u Osnovnoj školi Maglaj u Bočinji, gdje od 1. septembra devet učenika srpske nacionalnosti izučava predmet srpski jezik i književnost.