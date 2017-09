U BiH najpopularniji kursevi njemačkog jezika, broj polaznika se drastično povećava

Foto: Ilustracija

Podaci o broju polaznika koji pohađaju kurseve stranih jezika odličan su socijalni pokazatelj budućih migracija bh. stanovništva, posebno onih mladih i obrazovanih. Ako se uzme u obzir broj polaznika u školama stranih jezika, njemački jezik je najpopularniji i uče ga oni koji planiraju napustiti BiH.

