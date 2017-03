U BiH dolazi dr. Felix Unger, čovjek koji je prvi transplantirao vještačko srce

Felix Unger desno (Foto: EPA)

Predsjednik Evropske akademije nauka i umjetnosti (EASA), prof. dr. Felix Unger će na poziv poziv akademkinje Senke Mesihović-Dinarević, u organizaciji Odbora za kardiovaskularnu patologiju OMN ANUBiH, 16. marta 2017. godine održati javno predavanje pod naslovom "Next Europe and the role of the Balkans".

Prof. dr. Felix Unger je značajno i veliko ime u svijetu medicine i kardiohirurgije, koji je 70-ih godina prošlog stoljeća napravio prvo vještačko srce. Član je mnogih akademija nauka i umjetnosti, izuzetno akademski plodan i cijenjen naučnik sa više od 400 objavljenih naučnih i stručnih radova, saopćeno je iz Akademije nauka i umjetnosti BiH.



Inicijativa koja bi proizašla iz susreta i predavanja prof. dr. Felix Ungera je uspostavljanje saradnje Evropske akademije nauka i umjetnosti i ANUBiH u vidu godišnjih predavanja i razmjene mišljenja, koje bi članovi EASA održavali u ANUBiH, a svake godine iz druge naučne oblasti.



Predavanje će se održati na engleskom jeziku u četvrtak, 16. marta 2017. godine u 12 sati, u amfiteatru ANUBiH, Bistrik 7, Sarajevo.



Ulaz je slobodan za sve zainteresovane, saopćeno je iz ANUBiH.