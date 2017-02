Ispred nekadašnje zgrade Vlade Tuzlanskog kantona koja je zapaljena u nemirima 2014. godine, danas je u organizaciji Sindikata solidarnosti TK upriličeno obilježavanje treće godišnjice februarskih protesta.

Okupljanje blizu 200 obespravljenih radnika, građana i članova pojedinih nevladinih organizacija, upriličeno je simbolično na platou ispred spomenute zgrade u tuzlanskom naselju Slatina, odakle su masovne demonstracije i krenule prije tri godine, a nakon čega su se proširile na brojne gradove u Federaciji BiH.Tog februara nezadovoljni građani su protestima uspjeli smijeniti izvršnu vlast u TK. Nakon toga je formirana tzv. ekspertna vlada koja je bila na čelu TK do posljednjih izbora, kada je u ovom kantonu vlast preuzela SDA te formirala vladu.Za aktuelnu vladu s premijerom Begom Gutićem na čelu nemaju riječi hvale.Ističu i da radnici u TK, ali i cijeloj državi, nisu bili u težoj situaciji.Predsjednik Sindikata solidarnosti TK Sakib Kopić smatra da je stanje iz dana u dan sve gore."Crno je da crnje ne može biti, ali to političari ne vide. Kod njih je sve lijepo i bijelo. Oni ne vide bijedu i sirotinju. Ne vide one naše mlade stručnjake koji odlaze iz naše zemlje. U TK su skoro sve fabrike uništene. Vlastima, posebno dvojcu iz Banovića koji su gospodari života i smrti u TK, poručujemo – jadna je ona vlast koja se policijskim kordonima i Zakonom o javnom okupljanju štiti od običnih građana koji su ih birali", poručio je Kopić.Nekadašnji radnik tuzlanske Fabrike obuće Aida Hasan Užičanin danas se prisjetio protesta iz 2014. godine.Kako kaže, od te godine promjene su uslijedile, ali po štetu građana."Sada je stanje katastrofalno. Sve firme su gurnute u neustavan stečaj. Neko treba odgovarati za to. Uvijek sam govorio da bi prije svega Dita mogla opstati. Mi smo iz Aide uvijek radili lom poslove, a zahvaljujući Vladi TK mi smo propali. Tamo su ubacili firmu koja je godinama uništavala naše preduzeće", naglašava Užičanin.Uvjerenja je i da bi se februarske demonstracije mogle ponoviti."Nikada nisam bio za paljenje. Uvijek sam govorio da predstavnike vlasti treba zatvoriti i ne dati im da izađu sve dok ne obave posao za koji su plaćeni", smatra on.Svoje nezadovoljstvo trenutnim stanjem danas su iskazali i članovi Neformalne grupe građana Srebrenik je naš.Član ove grupe Fadil Duranović kaže da ga posebno rastužuje činjenica da se današnjem obilježavanju pridružila tek grupa od blizu 200 osoba."Mi smo se od februara 2014. do danas vratili unazad. Neki ljudi su se priklonili političarima jer žive od obećanja. Da su ovdje došli samo oni koji čekaju da im se uveže radni staž, bilo bi nas barem dvije hiljade", ističe Duranović.Nakon jednosatnog zadržavanja u tuzlanskom naselju Slatina okupljeni su sjevernom gradskom saobraćajnicom krenuli prema novoj zgradi Kantonalne vlade gdje su ih dočekali službenici Ministarstva unutrašnjih poslova TK.Uzvikujući "Bego, lopove!" građani su prošli pored spomenute zgrade, čime je završeno obilježavanje godišnjice februarskih protesta.