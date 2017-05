Tužilaštvo KS: Svjedok E.M. nije potvrdio da je sporne noći bio na mjestu stradanja Dženana Memića

Foto: Arhiv/Klix.ba

Tužilaštvo Kantona Sarajevo oglasilo se saopćenjem za javnost nakon današnjih protesta organizovanih pod nazivom "Mirna šetnja za Dženana Memića" te istupa u javnosti Muriza Memića.

"Tužilaštvo Kantona Sarajevo je na osnovu Službene zabilješke FUP-a, koja je sačinjena na osnovu razgovora sa Asadom Fočom, formiralo predmet 27.02.2017. godine. Asad Fočo je tako policijskim službenicima FUP-a saopćio da je svjedok E.M. njemu i Murizu Memiću rekao da ima saznanja o noći stradanja Dženana Memića. Na osnovu kazivanja Asada Foče, FUP je sačinio i šematski prikaz lokacije na kojoj se desio kritični događaj", poručuju iz Tužilaštva.



Dalje navode da je prve radnje u pomenutom predmetu postupajući tužilac poduzeo je 13.03.2017. godine. Tada je saslušan Asad Fočo, koji je ponovio sve što je rekao i policiji.



"Odmah nakon toga, 16.03.2017. godine saslušan je i svjedok E.M. koji u svom iskazu nije potvrdio navode Asada Foče u službenoj zabilješci FUP-a. Tako je izjavio da ne može potvrditi da je kritične noći bio na tom mjestu, odnosno, 8.02.2016.godine, dakle, suprotno od onoga što je policiji rekao Asad Fočo", naglašavaju iz Tužilaštva.



Naglašavaju da je svjedok rekao da nije vidio ni Muamera Budnju, što je suprotno navodima Asada Foče koji je naveo da je svjedok vidio Muamera Budnju.



"Kretao se ulicom Jasike, a ne kako je naveo Asad Fočo ulicom Karla Maja. Također, nije vidio ni svađu ni prepirku između osoba koje je te noći vidio. Iskaz ovog svjedoka potvrđuju i snimci s nadzornih kamera sa kuće u vlasnika Šerifa Konjevića u ul. Jasike, kao i Kuvajtske rezidencije, što znači da ni prije ni poslije kritičnog događaja, svjedok nije bio na licu mjesta. Svjedoku je prezentiran i šematski prikaz koji je sačinjen na osnovu izjave Asada Foče, nakon čega je svjedok izjavio da taj šematski prikaz ne odgovora mjestu njegovog kretanja. Svjedok je također rekao tužiocu da je spreman na saradnju, ali da ne može ispričati ono što nije ni vidio, zbog čega ranije nije ni prijavio policiji. Učinio je to tek nakon što je pročitao članak Nedžada Latića te odlučio razgovarati s Murizom Memićem i Asadom Fočom", navodi se u saopćenju.



Dakle, tužilaštvo je okončalo rad na prijavi koju pominje Muriz Memić, te zaključilo da informacije koje ovaj put prenio Asad Fočo nisu tačne.



"Istovremeno, nakon što je Muriz Memić postupajućem tužiocu rekao da ima nova saznanja povodom ove informacije FUP-a, tužilac ga je primio u svoju kancelariju i utvrdio da Muriz Memić nema nova saznanja već je došao informirati se o sadržini izjave svjedoka E.M. U odnosu na drugu informaciju koju Muriz Memić naziva 'izjavom iz marta 2016. godine', informiramo javnost da ona čini sastavni dio predmeta ovog tužilaštva u kojem se u to vrijeme vodila istaga krivičnog djela ubistva. Naime, pomenuta informacija je bila predmetom provjera ovog tužilaštva u to vrijeme, a kada su se provjeravale i sve moguće verzije kritičnog događaja. U pomenutoj službenoj zabilješci se ne pominje ime Muamera Budnje, nego M. Č", poručuju iz Tužilaštva KS.



Ističu da nijedan dokaz i provjere koje je Tužilaštvo KS izvršilo po ovoj zabilješci nisu potvrdili njenu sadržinu.



"U konačnici, sve informacije u pogledu kritičnog događaja ovo tužilaštvo je provjerilo, pa i sama kazivanja Muriza Memića, koji je nekoliko puta saslušan u Tužilaštvu KS, ali do sada nijedna informacija nije bila tačna niti potkrijepljena dokazima", zaključuje s eu saopćenju Tužilaštva KS.