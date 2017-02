Tužilaštvo BiH dobilo manje od 200.000 KM za ekshumacije

Tužilaštvu Bosne i Hercegovine ove godine odobreno je 190.000 KM za ekshumacije, potvrđeno je u toj instituciji.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Tužilaštvu Bosne i Hercegovine ove godine odobreno je 190.000 KM za ekshumacije, potvrđeno je u toj instituciji.

Boris Grubešić, glasnogovornik Tužilaštva BiH, kazao je da nisu dobili više sredstava koja su zatražili od Vijeća ministara BiH, pa su novac zatražili i od Predsjedništva BiH, piše BIRN.



Prema njegovim riječima, problematici ekshumacija u Tužilaštvu BiH se pristupa profesionalno i sa najvećom ozbiljnošću.



Milan Mandić, predsjednik Udruženja porodica nestalih Sarajevsko-romanijske regije, kazao je da su generalno nezadovoljni brzinom traženja nestalih svi: Bošnjaci, Hrvati i Srbi.



Lejla Čengić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH, rekla je da je trenutno na čekanju određeni broj zahtjeva, ali da to nije zbog nacionalnosti žrtava.



"Prioritet ekshumacija ne određuje se po nacionalnosti žrtve. Može se čekati zbog nepristupačnosti terena, miniranih područja ili je potrebno uraditi dodatne provjere", pojasnila je Čengić.



Kako je ona rekla, jama Radača kod Mostara, za koju se pretpostavlja da se u njoj nalaze tijela osoba srpske nacionalnosti, mjesto je na kojem ekshumacija najduže traje i na kojem su utrošena ogromna sredstva.



"Do sada su pronađene samo sitne kosti i nemamo niti jedan DNK. Trenutno smo stigli do 71 metra dubine", navela je Čengić.



Prema njenim riječima, Institut ima svoja sredstva za proces traženja nestalih, te prebacuju novac kantonalnim i okružnim tužilaštvima za one posmrtne ostatke koji su ekshumirani prije 1. januara 2011. godine, kada je proces ekshumacije prešao u nadležnosti Tužilaštva BiH.



U BiH se nakon proteklog rata traga za još oko sedam hiljada nestalih, a pronađeno je i identificirano 22 i po hiljade žrtava.