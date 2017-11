Toromanović predat Tužilaštvu USK, bit će tražene mjere zabrane umjesto pritvora

Smail Toromanović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Bivši savjetnik gradonačelnika Bihaća Smail Toromanović, koji je jučer lišen slobode, predat je danas Tužilaštvu USK gdje će biti saslušan, nakon čega će vjerovatno biti pušten na slobodu uz određene mjere zabrane, potvrđeno je za Klix.ba iz Tužilaštva USK.

Kako je za naš portal kazala Asima Huskić-Kurjaković, glasnogovornica Tužilaštva USK, za Toromanovića neće biti tražen pritvor.



"On je danas predat postupajućem tužiocu Tužilaštva USK. U toku dana će biti ispitan, nakon čega će Općinskom sudu u Bihaću biti predložene mjere zabrane obavljanja službene dužnosti i zabrane sastajanja sa svjedocima", istakla je Huskić-Kurjaković.



Toromanovića su jučer u prostorijama Gradske uprave slobode lišili pripadnici MUP-a USK zbog utjecaja na svjedoke u istrazi koja se provodi protiv Emdžada Galijaševića i drugih.



Podsjećamo, u akciji FUP-a i Tužilaštva USK iz juna prošle godine uhapšeni su Emdžad Galijašević, tadašnji gradonačelnik Bihaća, i Smail Toromanović, kao njegov prvi saradnik i savjetnik. Slobode su tada lišeni i Adelaida Galijašević, uposlenica Gradske uprave i Galijaševićeva supruga, te Jasmin Stambolija, načelnik Službe za komunalne djelatnosti.



Galijaševiću se stavlja na teret da je od bihaćkog privrednika i vlasnika firme Behić Sanny Boy tražio 10.000 KM ili 10 posto od duga koji je Gradska uprava imala prema njegovoj firmi, kako bi on naredio isplatu dugovanja od 100.000 KM. Galijaševića i njegove saradnike pripadnici FUP-a lišili su slobode u trenutku preuzimanja označenih novčanica u njegovom kabinetu. Kasnije su se pojavile sumnje da je Galijašević na sličan način reketirao i druge bihaćke privrednike.



Iako je od Galijaševićevog hapšenja protekla skoro godina i po, još nije podignuta optužnica s obzirom na to da je istraga u ovom predmetu proširena i na utvrđivanje porijekla imovine stečene krivičnim djelom. Ipak, očekuje se da će optužnica protiv Galijaševića i njegovih saradnika uskoro biti podignuta.