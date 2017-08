Tomo Ćiro nestao prije osam dana u Višegradu, upućen apel za pomoć pri traganju

Ilustracija

Šef Gorske službe spasavanja Jahorina Miro Kalem apelovao je danas da nadležne institucije u RS ds pomognu u pronalaženju četrdesetsedmogodišnjeg Tome Ćire koji je prije osam dana nestao na području opštine Višegrad.

Kalem je rekao Srni da je Gorska služba obavijestila o slučaju Centar za javljanje i uzbunjivanje na Sokocu, Republičku upravu Civilne zaštite, te policijske stanice u Višegradu i Rogatici, ali da do danas nisu dobili nikakve informacije.



"Policija u Višegradu uspjela je da locira napušten automobil na sporednom putu prema Bajinoj Bašti, ali još nismo dobili nikakve informacije o Ćiri", naveo je Kalem.



On je istakao da je danas osam pripadnika Gorske službe spasavanja Jahorina bezuspješno pretraživalo teren jer je riječ o velikom području.



"Mi smo išli od sela do sela i raspitivali se kod lokalnih mještana, ali nismo dobili nikakvu korisnu informaciju. Zato nam je potrebna pomoć, kako bi pokrenuli opsežnu akciju, jer je samo na taj način moguće pronaći izgubljenu osobu u prirodi", naglasio je Kalem.



On je pojasnio da Gorska služba spasavanja Jahorina trenutno ima 17 dobro obučenih članova, koji rade na dobrovoljnoj osnovi.



Kalem je zahvalio Civilnoj zaštiti Republike Srpske koja im je dala vozila i materijalna sredstva bez kojih ne bi mogli da izađu na teren.



On je zamolio sve građane da, ukoliko imaju neke informacije o nestaloj osobi, o tome obavijeste policiju na broj telefona 066/167-267.



Tomo Ćiro posljednji put je viđen na Palama, prije osam dana.