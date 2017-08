Tim spasilaca iz Foče, članove Gorske službe spašavanja ovog grada poznaju u cijeloj BIH pa i regionu. Prvi priskaču u pomoć unesrećenima, tragaju za nestalima. Njihov je moto spasiti ljudske živote po svaku cijenu.

Tim spasilaca iz Foče, članove Gorske službe spašavanja ovog grada poznaju u cijeloj BIH pa i regionu. Prvi priskaču u pomoć unesrećenima, tragaju za nestalima. Njihov je moto spasiti ljudske živote po svaku cijenu.

U proteklih mjesec dana BiH je bar u tri navrata zatrebala pomoć upravo ovog tima. Najprije su, nakon višednevnih neuspjelih pokušaja stanovnika Berkovića da pronađu nestalu staricu, spasioci iz Foče to učinili za svega nekoliko sati.



"Otišli smo na teren i naš speleološki tim je započeo pretragu jama za koje se sumnjalo da je starica u njih mogla upasti. U Golubljoj jami na 70 metara dubine pronašli smo tijelo starice i izvukli ga. Dva dana poslije nestao je mladić na Palama. Za nekoliko minuta smo bili spremni i krenuli za Pale, međutim povratna informacija bila je da je tijelo nestalog pronađeno pa smo se vratili u bazu. Za 72 sata dobivamo poziv da je na planini Maglić u Nacionalnom parku Sutjeska zalutalo dvoje državljana Češke. Pronašli smo ih. Zna biti naporno stalno na terenu, iscrpljujuće, ali kad znamo da smo toliko ljudi usrećili i pomogli im, onda nam je to motiv da neprestano radimo na spašavanju života. To je ono najdragocjenije", ističe Jelena Simović iz GSS Foča.



Samo jedan od posljednjih primjera je potraga za nestalim Česima.



"Informacija je stigla oko 19 sati i osam naših članova se zaputilo na teren. Odvažni, hrabri, iskusni, ali noć pada. Uzevši u obzir svo iskustvo kojim raspolažu, razradili su najbolji način podjele tima za lakši pronalazak Čeha. U sat i po vremena penju se s Prijevora na Maglić alpinističkom i ujedno najkraćom rutom do vrha te započinju pretragu terena. Njih dvoje, muškarac i djevojka, uspjeli su stupiti u kontakt sa svojom ambasadom, nakon čega su oni kontaktirali Ministarstvo sigurnosti BiH te je onda poziv proslijeđen nama. Tu noć okolnosti su bile loše. Niska temperatura, magla i vjetar dodatno su otežavali pronalazak i izvođenje akcije. Nakon brze pretrage uočeni su u jednom procjepu koji je bio mnogo opasan. Kako je noć padala, mislili su da je najbolje da krenu nazad, međutim pogriješili su put i spustili se u same stijene te stali na rub odakle nije bilo izlaza. Okruženi stijenama i velikim provalijama, poslali su poziv u pomoć. Djevojka je imala povredu ligamenata koljena i transport je trajao duže ten je i zahtjevnost akcije samim tim bila na izrazito visokom nivou. Uz sve okolnosti, kada je i planina bila protiv spasilaca, uz snijeg i kišu, led i vjetar, uspjeh je zaista spasiti još dva života, zbog čega smo izrazito ponosni. Nakon 12 sati potrage, oni su bili na sigurnom i transportovani do vozila", priča Jelena o posljednjem slučaju spašavanja u kojem je učestvovao tim GSS.



Sjeća se da je slična akcija izvedena i 2014. godine kada se na Magliću izgubilo pet Čeha, uključujući i dvoje male djece. I tu su misiju okončali uspješno tako da je teško nabrojati sve akcije u kojima su učestvovali.



"Ova godina je puna posla i svjesni smo da će biti veoma naporno. Sezona je godišnjih odmora, kao i turistička sezona, mnogo ljudi iz svih krajeva svijeta dolazi na Sutjesku i rafting. Nezgode i nesreće se dešavaju, ali mi postojimo da ih spriječimo ili ublažimo svojim radom", kaže Jelena.



Tim GSS-a iz Foče na svaki poziv reaguje najbrže što je moguće jer kažu da je svaki minut za njih važan. Svi oni imaju porodice, priča Jelena, ali kada telefon zazvoni u pola noći, bez dvoumljenja kreću.



"Kao i obično problem nam je oprema. Svakim izlaskom na teren oprema se haba i troši te ono što imamo i sa čim radimo vremenom postaje neupotrebljivo. Svi mogu vidjeti kako izgledaju naše cipele nakon akcije spašavanja kao što je bila ova na Magliću. Naravno, to nam niko ne nadoknadi, već sami sebi pojedinačno nabavimo kako ko može. Bez odjeće, bez obuće, bez finansijske podrške, kada zatreba prvi idemo i rizikujemo svoje živote zarad dobra drugih", kaže Jelena Simović iz GSS Foča.