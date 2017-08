Teška godina za poljoprivrednike u BiH, stečeni svi uslovi za proglašenje elementarne nepogode

Ilustracija

Nakon što su pretrpjeli velike štete na usjevima zbog mraza te proljetnog snijega, poljoprivrednici širom naše zemlje proteklih dana bore se i sa sušama zbog čega su od entitetskih vlada tražili proglašenje stanja elementarne nepogode. Podaci o štetama u oba entiteta su više nego zabrinjavajući, ali nadležni još ne reaguju.

