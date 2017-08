Talgo voz povezao Sarajevo i Banju Luku preko Doboja

Direktori Željeznica Federacije BiH i Željeznica RS Enis Džafić i Dragan Savanović predstavili su na konferenciji za medije u Banjoj Luci novost u važećem redu vožnje, a to je talgo voz koji od danas, umjesto dosadašnje relacije Sarajevo-Doboj, saobraća na relaciji Sarajevo-Doboj-Banja Luka.

Foto: Klix.ba

Polazak voza iz Sarajeva je planiran u 15:41, iz Doboja u 19:03, a dolazak u Banju Luku je u 20:31. Ukupno vrijeme putovanja voza na cijeloj relaciji je 4 sata i 50 minuta, dok je vrijeme putovanja od Doboja do Banje Luke 1 sat i 28 minuta.Na ovaj način će se ostvariti i veza s Tuzlom, jer lokalni putnički vozovi saobraćaju na relaciji Doboj-Tuzla-Doboj.Redovna cijena karte na relaciji Sarajevo-Banja Luka je 25,80 KM (povratna 41,70 KM)."Uvođenjem ovog voza otklanjaju se mnoge prepreke u našem putničkom saobraćaju, uvodi kvalitetna i komforna usluga jer kupei imaju klimu, internet bife salon, televizor, sve to po pristupačnoj cijeni koja je niža nego u cestovnom saobraćaju. Konačni cilj nam je uspostavljanje komunikacije s Bihaćem, a potom širenje željezničke mreže na području čitave BiH", rekao je direktor Željeznica Federacije i dodao da je popunjenost talgo vozova blizu 50 posto, a kapacitet 236 sjedišta, što znači da će na relaciji Sarajevo-Banja Luka biti otprilike 100-150 putnika po jednoj liniji.Direktor Željeznica RS je rekao da je željeznički saobraćaj neopravdano zapostavljen, a da je pitanje Transportne zajednice političko pitanje."Mi u naše dvije željeznice prevezemo 14 miliona tona robe čija je vrijednost blizu 150 miliona maraka, a to je tržišni kolač kojeg bi se neko rado dočepao, što će se i desiti ako olako otvorimo naše tržište za međunarodne operatere", naglasio je Savanović.Džafić je na pitanje o Transportnoj zajednici odgovorio da se njemu niko nije obratio kako bi lično imao uvid u sve te dokumente, da je to više pitanje nadležnih institucija koje treba da se bave time te da oni koji se zalažu za otvaranje tržišta u željezničkom saobraćaju moraju računati na to da je naše željezničko tržište takvo da mu je neophodno hitno restrukturiranje."Ta konkurencija koja bi došla ništa ne bi poboljšala usluge prijevoza u odnosu na one koje mi sada pružamo, jer kvalitet najviše zavisi od kvaliteta infrastrukture. Oni koji bi otvorili tržište, ako se zna da BiH neće ući u EU za narednih sedam-osam godina, ako je to prihod od nekih milijardu i 400 miliona, mi smatramo da bi svako prijevremeno otvaranje tržišta zahtijevalo minimum 400 miliona eura grant sredstava iz EU koja bismo uložili u željezničku infrastrukturu", naglasio je Džafić.Trenutna prosječna brzina vozova na našim prugama je prilagođena infrastrukturi i kreće se oko 70 kilometara na sat.