Svilaj nas skupo košta: BiH kompaniji Strabag mora isplatiti 2,5 miliona KM zbog propalog posla

Arbitražni sud u Hagu donio je presudu u slučaju tužbe Strabaga protiv Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstva prometa i komunikacija, a u korist austrijske građevinske kompanije.

"Pravobraniteljstvo BiH nas je obavijestilo da je arbitar donio odluku koja je konačna, a tuženiku (Ministarstvu) je naloženo da tužitelju (Strabagu) plati iznos od 910.846,68 eura uz dodatne dnevne kamate od 193,52 eura do dana isplate. Također, ministarstvu je naloženo da plati i 360.185,41 eura pravnih i drugih troškova tužitelja", potvrdio je za Klix.ba igor Pejić, sekretar Ministarstvo saobraćaja i komunikacija BiH.



Sve zajedno iznosi oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Kada je u pitanju dnevna kamata, nije jasno od kojeg se datuma se ona obračunama obračunava, te je stoga jasno da će navedeni dug biti i veći.



Podsjećamo, iako je Strabag dobio posao gradnje mosta na Svilaju na konkursu 2011. godine, kompanija 2012. godine nikada nije uvedena na teren kako bi započela prve zahvate. Kako to inače biva, u tom trenutku nije bila obezbijeđena sva potrebna dokumentacija, odnosno građevinske dozvole i saglasnosti.



Kompanija je zbog gubitaka tužila BiH i Hrvatsku sa kojom se ubrzo nagodila za oko 500.000 eura, ali je spor sa BiH završio na arbitraži gdje je naša država izvukla deblji kraj. Vijeće ministara je 2016. uputilo pismo namjere Strabagu za postizanje eventualne nagodbe od 1,2 miliona KM, ali to očigledno nije prošlo kako je planirano.



Pejić podsjeća da je u toku istraga koja bi trebala utvrditi ko stoji iza pet godina starog propusta sa Strabagom.



"Ministarstvo podržava rad istražnih tijela. Tužiteljstvo BiH vodi istragu po ovom pitanju i očekujemo da se utvrdi krivac za ovu situaciju", zaključio je Pejić.



Trenutne optimistične projekcije izgradnje mosta na Svilaju predviđaju otvaranje objekta krajem 2018. godine.