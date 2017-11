Brojni građani Tuzle katoličke vjeroispovijesti danas su izgovaranjem molitvi, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća na vječnim počivalištima svojih najmilijih na katoličkom groblju Borić obilježili blagdan Svi sveti.

Katolička crkva na ovaj dan se prisjeća svih sveteca, kako onih koji su već kanonizirani, tako i onih koji to još nisu.



Jedan od najznačajnijih katoličkih blagdana ima blizu 1.200 godina dugu tradiciju, a prema riječima tuzlanskog gvardijana fra. Marija Divkovića, crkva i kršćani kroz jedan dan proslavljaju sve one koji nisu uzneseni na oltar svetosti.



"Mnogo je naših koji su kroz historiju umrli, živjeli su svetim životom, ali ih Crkva nije proglasila svetim. Upravo zbog takvih ljudi koji su bili spremni žrtvovati sebe zbog drugog čovjeka te žrtvovati sebe da naslijede Isusa Krista, Crkva je odabrala jedan dan u toku godine za proslavu sve njihove zasluge, što su doprinijeli braći ljudima i Bogu", rekao je Divković.



Obilazak grobova prilika je svakom vjerniku da zastane i sagleda šta je smisao njegovog života.



To je prilika, navodi Divković, da se zapitamo kako proživljavamo godine svog života. Je li one idu na služenje Bogu i braći ljudima ili često uviđamo da nešto u svojim životima možemo izmijeniti.



"Upravo su nadgrobni spomenici opomena svima nama da naš život završava na zemlji, međutim, sa smrću nije kraj. Smrt je prilaz u jedno ljepše i bolje kraljevstvo. Danas je prilika svakome od nas da se opametimo, ostavimo se svojih zloba i grijeha i da jednostavno prigrlimo onu zapovijed ljubavi koju nam je rekao Bog. Ljubav prema Bogu i ljubav prema čovjeku", naglasio je tuzlanski gvardijan.



Na ovaj blagdan Antonija Konjić je obišla vječnu kuću svojih roditelja Boška i Rozalije koji su ovozemaljski svijet napustili prije tri decenije.



"Ovaj dan je za mene izuzetno težak jer je puno mojih milih i dragih na ovom groblju. Pored ovog blagdana ovdje veoma često dolazim u toku godine, ali danas je nešto posebno. Paljenjem svijeće našima pokazujemo puteve u kojima će počivati u Božijem miru", kaže nam Konjić sa suzama u očima.



Samom činu dolaska na groblje prethode dani pripreme.



"Jednostavno, zažmirim i vidim njih pored sebe. Otvorim oči, njih nema. Molite se dragome Bogu, tražite oproštaj prvo od sebe, čovjeka koji je na zemlji, pa onda i od njih, ako su zgriješili nekada u bitnom životu", nastavlja Konjić.



Paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća Mato Pejić danas se prisjetio pokojne sestre Ane i njenog supruga Ante koji više nisu među živima.



"Ovaj blagdan je izuzetno značajan i od davnih vremena se to prati. Iako je emotivno mnogo teško, jer je riječ o osobama koje su bile sastavni dio mog života, ovaj dan me duhovno izuzetno mnogo ispuni", dodaje Pejić.



Katolički vjernici sutra će obilježiti Dušni dan, a vijenci i cvijeće se tradicionalno polažu na spomen-obilježje braniteljima Hrvatskog vijeća obrane (HVO) u tuzlanskom naselju Husino.