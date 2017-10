Aladži džamiji u Foči danas su vraćeni kilitaš, završni kamen njene kupole i alem kao završni dio munare čime je u osnovi okončana najkompleksnija faza obnove nadaleko poznate fočanske ljepotice.

Aladži džamiji u Foči danas su vraćeni kilitaš, završni kamen njene kupole i alem kao završni dio munare čime je u osnovi okončana najkompleksnija faza obnove nadaleko poznate fočanske ljepotice.

Svečanosti su između ostalih prisustvovali predstavnici Vakufske direkcije IZ u BiH, muftijstva goraždanskog i stručnjaka koji rade na njenoj obnovi.



"Mi smo danas se okupili na ovom mjestu na kupoli Aladže džamije pored novoizgrađene munare kako bismo postavili posljednji kamen, koji se na turskom jeziku zove kilitaš, završni kamen ili ključ kamen ili klin kako ga neko zove. Radi se o posljednjem kamenu koji se postavi na sredinu kupole na samom vrhu i tim činom se kaže da je kupola završena, a on ima funkciju da učvrsti sve do sada ugrađene dijelove. Postavili smo i alem na novoizgrađenoj munari Aladže džamije i tim činom smo završili izgradnju munare i završili jedan od najkompleksnijih dijelova ponovne izgradnje Aladže. Radi se o fazi kada moramo da se držimo strogih pravila, kada moramo da ugrađujemo originalne materijale a i sama izgradnja kupole sa ugradnjom svakog kamena koji drže jedan drugi je veoma kompleksna. Predstoji nam unutrašnje malterisanje i oslikavanje i uređenje vanjskog ambijenta dvorišta i radovi koji podrazumijevaju šadrvan, turbe i svi drugi radovi predviđeni po projektu", izjavio je Senaid Zaimović, direktor Vakufske direkcije IZ u BiH.



Prema najavama svečano otvaranje Aladže džamije moglo bi se desiti u isto vrijeme naredne godine, a Zaimović pojašnjava da to diktiraju i predstojeći radovi na unutrašnjem oslikavanju Aladže koji će se izvoditi na način kako je to rađeno prvi put što uzima mnogo vremena. Počet će ovih dana i trajati nekoliko mjeseci.



Obnova Aladže džamije u Foči cijelim tokom se odvija na način na koji su to činili i njeni prvi graditelji, kamen kojim je građena i ovaj put potiče iz istog majdana.



"Sav posao se obavlja onako kako se radilo prije 400 ili 500 godina, kamen je dovezen iz istog majdana iz kojeg je stara, originalna Aladža građena, iskoristili smo i veliku većinu originalnih blokova koje smo pronašli nakon rušenja i ovo sada predstavlja završnu fazu u smislu građevinskih radova. Ovaj ključni kamen kupole je kilitaš znači i završetak kupole a nakon toga slijede završni zanatski radovi, sloj maltera koji je specijalne recepture rađen kako je i ranije rađeno, zatim ide pokrivanje olovom a onda i dekorativni elementi, pa malterisanje unutrašnjih zidova tako da bi u potpunosti bilo završeno što se tiče građevinskog dijela do proljeća. Nakon toga bi prešli na oslikavanje što je završna faza i ja se nadam iskreno da će u ljeto džamija biti u potpunosti gotova i spremna za otvaranje. Projekat je uradila naša firma iz Mostara u saradnji sa kolegama iz Turske, još uvijek nisu dogovoreni izvođači radova ali će u svakom slučaju učestvovati i turski majstori", kaže Suad Dugalić, rukovodilac nadzornog tima za izgradnju Aladža džamije.



Za goraždansko muftijstvo ovo je veliki trenutak.



"Mi smo hvala Bogu dobili privilegiju da danas postavimo alem i kilitaš na kupolu Aladže džamije i predstoji nam zaštita od hladnoća to ljudi već pripremaju tu smjesu da je zaštitimo da se ne bi tokom zime desilo ono što ne treba da se desi. Ovo je veliki dan na puno načina i svima bih želio da se zahvalim, a puno je ljudi za koje uopće i ne znamo, a koje bi trebali spomenuti jer su u toj priči od 2010. godine kada se moglo samo sanjati da će ona biti izgrađena. Nadam se da ćemo sa njenom izgradnjom graditi i sve ono što Aladža podrazumijeva u sebi i oko sebe u našoj Foči", kaže Remzija efendija Pitić, goraždanski muftija.



Postavljanje kilitaša i Alema kruna je uopće svih aktivnosti na obnovi porušenih vjerskih objekata u Foči te iz muftijstva goražanskog nakon nedavno otvorene Careve džamije i skorog otvaranja Aladže najavljuju i početak aktivnosti na obnovi kompleksa Mehmed paše Kukavice što bi u saradnji sa lokalnim vlastima moglo teći i paralelno sa obnovom čaršije Gornje polje.