Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić predvodio je danas svečanu božićnu misu u Katedrali Srca Isusova u Sarajevu.

Glavni dio mise bila je euharistijska služba kada su na oltar doneseni darovi - kruh i vino što simboliziraju krv i tijelo Isusovo.



Kardinal Puljić je prisutnim i drugim vjernicima poručio da nema Božića bez Isusa i da slaveći njegovo rođenje, treba da prepoznaju da je „došao radi nas i našeg spasa, ali još više, da je došao k nama“.



- To je Božić - Isusovo rođenje - poručio je Puljić.



- Nije dovoljno govoriti o miru, treba činiti mir. Ljudi što su zahvaćeni mržnjom i sebičnošću, ne mogu biti graditelji mira. Onaj ko osjeća mir u savjesti, u srcu, to je graditelj mira. Čovjek pun mržnje ne može se radovati jer je otrovan u sebi - rekao je kardinal Puljić.



Pritom se osvrnuo i na „otrovani“, nečisti zrak, kakav je ovih dana, usljed magle i smoga, u Sarajevu, kao i na mjeru vlasti da zbog toga uvedu redukciju kretanja vozila na gradskim cestama.



Puljić smatra da se moralo pokazati mudrosti pa ne započeti tu mjeru baš na Božić.



- Otrova u zraku ćemo se nekako riješiti, ali otrov mržnje, koji vlada u svijetu, to je pravi otrov - istakao je on.



Divan je običaj da se ljudi pomire pred Božić, s drugima i sa sobom, poručuje kardinal i dodaje: „Isusu danas želimo reći - dobro došao u nas i oko nas. Imaš, Isuse, mjesta jer prihvaćamo tvoju poruku, znak, objavu. Jer Isusovo rođenje je istinski izvor radosti, a još je divnije što nas je otkupio, pokazao da nas ne odbacuje, da nas voli i prihvaća. Ali i mi moramo pokazati dostojanstvo djeteta Božijega“.



Puljić ističe da vjeru ne treba tumačiti napadajući druge i da je potrebno očistiti srce otrovano mržnjom.



- Pred Bogom smo svi ljudi koji nose svoje grijehe. Želimo zastupati prave vrijednosti i živjeti poslanu ljubav u svakoj sredini gdje se nalazimo. Želim da se istinski osjetite voljeni od Boga. Svaki od vas neka bude blagoslov društvu kao glasonoša mira - poruka je kardinala Puljića vjernicima.