Sve manje studenata na sarajevskim fakultetima, a sve više ih traži smještaj u domovima

Studentski dom Bjelave (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Dok širom Bosne i Hercegovine sve manje studenata upisuje državne univerzitete te resorna ministarstva traže povećanje broja zaposlenih na fakultetima, oni studenti koji odluče ostati u državi kako bi stekli diplome, sve teže se suočavaju s visokim cijenama smještaja i života.

Dok širom Bosne i Hercegovine sve manje studenata upisuje državne univerzitete te resorna ministarstva traže povećanje broja zaposlenih na fakultetima, oni studenti koji odluče ostati u državi kako bi stekli diplome, sve teže se suočavaju s visokim cijenama smještaja i života.