Sutra protest poljoprivrednih proizvođača u RS-u

Foto: Arhiv/Klix.ba

Poljoprivrednici u Republici Srpskoj (RS) sutra će organizirati proteste na kojim će iskazati nezadovoljstvo situacijom u agraru u tom bh. entitetu.

Na mirnim protestima ponovit će zahtjeve da im se do 15. marta isplati ukupan dug za podsticaje iz prošle godine u iznosu od 41 milion KM, jer bez tih sredstava poljoprivredni proizvođači neće moći krenuti u proljetnu sjetvu.



"Mi više ne možemo da čekamo. Isplata tih sredstava za nas je pitanje života ili smrti. Ili ćemo ići u sjetvu ili u radikalne proteste, a na vlastima je da donesu odluke, koje više nisu na nama", rekao je danas za Fenu predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača-mljekara RS-a Vladimir Usorac.



Traže i da se pravilnik o podsticajima za poljoprivredne proizvođače u RS-u za ovu godinu uskladi s onima koje imaju poljoprivrednici u FBiH jer su na istom tržištu.



Dio zahtjeva je prihvaćen u Ministarstvu poljoprivrede RS-a, ali i dalje čekaju isplatu duga iz prošle godine do sredine marta i taj zahtjev neće prolongirati.



Poljoprivredni proizvođači u RS-u traže i od nadležnih s bh. nivoa da se za ratare omogući korištenje "plavog dizela" po hitnoj proceduri, te da usvoje mjere za zaštitu domaće proizvodnje.



Početak protesta planiran je za 12 sati na putnom pravcu Banja Luka-Gradiška-Kozarska/Bosanska Dubica, a Usorac kaže da se očekuje oko 2.000 poljoprivrednih proizvođača s oko 150 traktora iz više općina u RS-u.



Zbog velike razdaljine, poljoprivrednici iz Hercegovine će se, kaže, simbolično okupiti na raskrsnici puteva Gacko-Trebinje-Nikšić.



Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS-a ranije je saopćeno da ne prihvataju, kako su naveli, ultimatum koji su predstavnici Saveza dali za isplatu podsticajnih sredstava za 2016. godinu i podsjećaju da Vlada RS-a garantuje isplatu cjelokupnog duga.



"Apsolutno su netačne tvrdnje o tome da su bolji uslovi za proizvodnju u Federaciji BiH, kada su u pitanju podsticaji, te je neprihvatljiv zahtjev Saveza da se u izradi pravilnika za 2017. godinu treba rukovoditi federalnim pravilnikom za 2016", ustvrdili su iz resornog ministarstva.



Entitetska premijerka Željka Cvijanović je nedavno kazala da će, kada stignu sredstva po osnovu klirinškog duga, poljoprivrednici imati prioritetno pravo da im se izmire dugovanja iz prošle godine.



"To je trebalo da se desi tokom februara, ali očigledno neće. Žao mi je što se opredjeljuju za proteste, ali imaju pravo", kazala je.



Cvijanović smatra da se u sektoru poljoprivrede moraju povlačiti drugačiji potezi.



Usorac je danas dodao da su spremni za razgovore, ali imaju i svoje zahtjeve, a rješenje je da im se isplate dugovanja iz prošle godine.



"Mi ne možemo sijati bez para", zaključio je za Fenu predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača-mljekara RS-a.