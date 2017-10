Nedjelja djeteta na brojne načine je obilježena i u Goraždu. Neki su odabrali maskenbal u Gungor parku, neki radionice u Plavom cvijetu, a neki posjete zvaničnicima. Ipak dva događaja, spontano i s ljubavlju organizirana, učinili su Dječiju nedjelju uistinu posebnom.

Milena Kujundžić, predsjednica Udruženja za pomoć osobama s posebnim potrebama "Nada" iz Rudog i Emira Hodžić, predsjednica goraždanskog Udruženja za pomoć mentalno-retardiranim osobama već godinama sarađuju, pa je i druženje u Goraždu bilo još jedan u nizu susreta. Milenu i Emiru odavno je spojila ista nevolja, bolest njihove djece koja ih je potaknula da pružaju podršku ne samo svojoj, već i drugoj djeci s poteškoćama. Čine to s lakoćom i puno ljubavi, dijele iste probleme i radosti.



"Toliko sam sretna ovdje u Goraždu jer su i naša djeca sretna zajedno. Dovoljno je da vidimo osmijehe na njihovim licima. Pokazali smo koliko Ruđani vole Goražde, kao što ja volim Udruženje koje vodi Emira. Ona je veliki borac i treba joj sva moguća podrška i pomoć. Konkretno, da se u okviru Udruženja izgradi i formira centar za cjelodnevni boravak djece ometene u psiho-fizičkom razvoju. To bi mnogo značilo za djecu, za roditelje i cijelo Udruženje", smatra Milena.



Emira, koja je prije svega majka, a onda i predsjednica Udruženja, priča kako je veoma teško roditeljima koji djecu s posebnim potrebama ni na trenutak ne mogu ostaviti same.



"I kad sam bolesna ja svoju djecu moram voditi doktoru, ne mogu ih ostaviti. Koliko takvih roditelja ima i koliko bi im značila ova vrsta podrške", kaže Emira.



Okupljanje udruženja iz Goražda i Rudog pomogli su ministartva za socijalnu politiku Kantona Sarajevo i BPK Goražde.



Osim toga, najmlađi rukometaši MRK Goražde predvođeni trenerima Ajdinom Bukvom i Nedimom Halilovićem obradovali su poklonima učenike odjeljenja s intelektulanim poteškoćama i kombinovanim smetnjama u OŠ "Fahrudin Fahro Baščelija".



Mali rukometaši nisu došli praznih ruku, donijeli su ruksake, školski pribor, slatkiše i sportske majice s ispisanim prezimenima.



"Mi smo planirali posjetu učenicima u ovom odjeljenju, a jedan od roditelja djece iz naše najmlađe selekcije predložio je da to uradimo tokom Dječije nedjelje. Svi smo učestvovali u ovome, MRK Goražde, ponajviše roditelji, a posebno su ovom našom akcijom bili obradovani najmlađi rukometaši", kaže Ajdin Bukva, trener omladinskih selekcija u MRK "Goražde".