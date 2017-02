Sunčani dani su iza nas: Od srijede slijede naoblačenje i kiša, ali i više temperature

Foto: Arhiv/Klix.ba

Tokom prethodnih dana preovladavalo j sunčano vrijeme s neuobičajeno visokim temperaturama za ovo doba godine. U pojedinim dijelovima BiH temperature su bile i do 18 stepeni.

Prvi dan mjeseca marta donosi promjenu. Stiže nam jako naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, a na planinama i snijeg. Očekuje se prestanak padavina tokom poslijepodneva u Bosni, dok će u Hercegovini pasti još malo kiše. Ipak, neće doći do pada temperatura i one će se kretati od 7 do 13, na jugu do 15 stepeni.



U četvrtak će biti sunčanije nego u petak, ali opet će uslijediti naoblačenje. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se uglavnom između -2 i 2, na jugu zemlje do 6 stepeni, a najviša dnevna temperatura bit će između 10 i 16 stepeni.



Hercegovina će u petak biti obasjana suncem, dok će u Bosni biti oblačno vrijeme s kišom. Jutarnje temperature će biti više, od 0 do 6, na jugu zemlje do 9 stepeni, a najviša dnevna temperatura će biti između 11 i 16 stepeni.



Prema podacima AccuWeathera, promjenjivo oblačno vrijeme s kišom zadržat će se do sredine marta.