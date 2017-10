Sud u Beogradu naložio da se nastavi suđenje za Srebrenicu

Foto: Arhiv/Klix.ba

Apelacioni sud u Beogradu naložio je da se nastavi prvi postupak za zločine u Srebrenici koji se vodi u srbijanskom pravosuđu, poništivši odluku Višeg suda koji je odbio optužnicu kao nezakonitu.

Suđenje osmorici bivših pripadnika specijalne jedinice policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske će biti nastavljeno u Beogradu nakon što je Apelacioni sud poništio odluku kojom je optužnica u ovom predmetu stavljena van snage, prenosi BIRN.



Postupak u ovom predmetu počeo je u februaru ove godine, ali je obustavljen u julu nakon što je Sudsko vijeće donijelo odluku da optužnicu nije podnio ovlašteni tužilac s obzirom na činjenicu da je u to vrijeme pozicija srbijanskog tužitelja za ratne zločine bila upražnjena.



Optužbe su podnijete u januaru 2016., u trenutku kada je prethodni tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević već bio penzionisan, a njegov nasljednik još nije bio izabran.



Krajem jula ove godine, novoizabrana glavna tužiteljica za ratne zločine Snežana Stanojković se žalila na ovu odluku, ali je Viši sud u Beogradu odbio njen zahtjev, kazavši kako je podnesak nepotpun, s obzirom na to da je zasnovan na optužbama koje su odbačene.



Viši sud je naložio tužiteljici Stanojković da podnese novu optužnicu, koja bi morala biti potvrđena prije nego što se zakaže novo suđenje.



Apelacioni sud u Beogradu je stavio van snage ovu odluku i naložio da se postupak nastavi, prenosi BIRN.



Nedeljko Milidragović, Aleksa Golijanin, Milivoje Batinica, Aleksandar Dačević, Bora Miletić, Jovan Petrović, Dragomir Parović i Vidosav Vasić optuženi su da su organizovali i učestvovali u strijeljanju više od 1.300 bošnjačkih civila u poljoprivrednom skladištu u selu Kravica blizu Srebrenice u julu 1995.



Ubistva u skladištu u Kravici su jedan od masakara koje su počinile srpske snage nakon pada Srebrenice u julu 1995., a koji su rezultirali smrću oko 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka.



Do sada je identifikovano više od 1.300 civila koji su masakrirani u Kravici.



Prethodno je Tužilaštvo BiH podiglo optužnice protiv Milidragovića i Golijanina za genocid, ali ih nije moglo uhapsiti jer su živjeli u Srbiji.



Nakon što su 2013. godine Srbija i BiH potpisale protokol o saradnji u procesuiranju ratnih zločinaca, Tužilaštvo BiH je proslijedilo dokaze u Beograd.



Prema optužnici koju je podnijelo Tužilaštvo BiH, Milidragović, bivši komandir voda Centra za obuku "Jahorina" pri Specijalnoj brigadi policije Republike Srpske, i Golijanin, bivši zamjenik komandira voda u Centru za obuku "Jahorina", počinili su genocid nad Bošnjacima iz Srebrenice u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine.



Međutim, srbijansko tužilaštvo je kazalo da nije moglo dokazati optužbe za genocid koje su podnijeli tužitelji iz BiH, pa je umjesto toga ove osobe optužilo za počinjenje ratnog zločina.



Uprkos presudama međunarodnih sudova, Srbija ne prihvata da su masakri u Srebrenici predstavljali genocid.