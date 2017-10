Originalna idejna rješenja Kampusa Univerziteta u Sarajevu predstavljena su na međunarodnoj studentskoj radionici pod nazivom "Snaga prostora" koja je održana u okviru međunarodne konferencije o značaju lokacije sarajevskog kampusa.

"Radionica 'Sarajevo Campus: The Power of Open Space' za studente i studenticama master studijskog programa 'Pejsažna arhitektura' na Šumarskom fakultetu u Sarajevu i sličnih programa partnerskih univerziteta održana je u ponedjeljak. Sudjelovalo je 65 studenata iz 20 zemalja svijeta, šest stranih i više od deset bh eksperata i akademskih radnika iz oblasti urbanizma, arhitekture, pejsažnog planiranja i ekologije urbanih ekosistema. Značaj ovog skupa je u internacionalizaciji domaćih studijskih programa na univerzitetima u Sarajevu, razmjeni znanja između bh i stranih institucija i boljoj povezanosti obrazovnog s realnim sektorom, te javnim preduzećima", kaže u izjavi za Fenu msc. Emira Hukić sa Katedre za ekologiju šuma i urbanog zelenila koja je ispred Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu bila koordinatorka projekta.



Riječ je projektu koji treću godinu zaredom organizuju nekoliko bh i inozemnih institucija, među kojima su Internacionalni Burch univerzitet i Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu, te dvije njemačke visokoškolske institucije ("Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, HfWU i "Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, HSWT). U projektu su sudjelovale i nevladine organizacije Asocijacija pejsažnih arhitekata u Bosni i Hercegovini, Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena i Green Council.



Interesovanje za prostor Kampusa Univerziteta u Sarajevu je iskazano kroz nekoliko skorih aktivnosti među kojima je i konkurs za najbolje rješenje u okviru Međunarodnog bijenala restauracije: BRAU 4, koji sponzoriše UNESCO.



"U odnosu na temu tog konkursa koja se bavi arhitektonskim elementima Kampusa, otvoreni prostori su bili u fokusu zanimanja studenata pejsažne arhitekture. U okviru ovog projekta studentima je data prilika da se bave konkretnim problemima zajednice. Koncepcijska rješenja su uključivala funkcionalnu upotrebu otvorenih prostora u smislu povezivanja Kampusa sa sistemom gradskog i prigradskog zelenila. Rješavanje sanitarnih problema i uspostavljanje održivih otvorenih prostora za širu zajednicu, studente i uposlenike akademskih ustanova predloženo je kroz adaptaciju principa upotrebe zelene infrastrukture i održivog upravljanja i planiranja", pojašnjava Hukić.



Ove teme su obrađene u toku stručnih predavanja održanih od 13. do 23. oktobra na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, Međunarodnom Burch univerzitetu i Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu.



"Svi projekti su poštovali preporuke za očuvanje kulturno-historijskog naslijeđa bivše kasarne. Napravljena je analiza i valorizacija zelenih površina, izrađene su geografske baze podataka i mapirana je sva dendroflora", naglašava Hukić.



Projekt je realizovan uz podršku Univerziteta u Sarajevu i direktora Centra za izgradnju i održavanje Kampusa Mladena Burazora, te Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Općine Novo Sarajevo koju su pružili potrebne informacije i materijal za rad.



Kampus Univerziteta u Sarajevu nalazi se u prostoru nekadašnje vojne kasarne Maršal Tito, na površini od oko 30 hektara, između naselja Pofalići i Marijin dvor.



Prvobitno je to bio Filipovića lager (logor), po baronu Josipu Filipoviću, komandantu austrougarskih trupa koje su 1878. godine okupirale BiH.



Kompleks kasarne je izgrađen po projektima Karla Paržika i Ludwiga Hubera u stilu neoklasicizma sa elementima secesije.



Po završetku Drugog svjetskog rata kompleks je dobio ime Maršal Tito, a ispred kasarne je postavljena i bista Josipa Broza Tita, djelo čuvenog hrvatskog vajara Antuna Augustinčića.



Nakon posljednjeg rata veći dio prostora na kojem se kasarna nalazila dat je na korištenje Univerzitetu u Sarajevu, nakon čega je tu smješteno nekoliko fakulteta, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Orijentalni institut.