Stručnjaci: Novac od klirinškog duga neće biti dovoljan za popunjavanje budžetskih rupa

Foto: Arhiv/Klix.ba

Vlada Ruske Federacije uplatila je 125 miliona dolara po osnovu klirinškog duga na račun otvoren u Centralnoj banci BiH, a sredstva će se dijeliti prema unaprijed utvrđenim procentima: Federacija BiH će dobiti 58 posto, Republika Srpska 29 posto, institucije BiH 10 posto i Brčko Distrikt tri posto. Stručnjaci strahuju da će ova sredstva poslužiti za popunjavanje budžetskih rupa, ali navode da za te svrhe neće biti dovoljna.

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Dženan Đonlagić kazao je za Klix.ba da je bilo koji novac koji ide ka aktuelnoj vlasti, koju predvode SDA premijeri na svim nivoima, kao da sipate vodu u bure koje je šuplje.



"Ono što je važno naglasiti u vezi s naplatom starog klirinškog duga je da se radi o vanrednom državnom prihodu. Isti će otići prvenstveno ka entitetskim budžetima i tu će novac završiti kao da sipate vodu u živi pijesak, zbog velikih rupa u budžetima, odnosno deficitima u budžetima i svim vanbudžetskim fondovima, prije svega zdravstvu i Fondu PiO", kazao je profesor Đonlagić.



Ističe da sredstva, nažalost, neće otići u razvojne programe, a da bi ovaj ekstra novac isključivo trebalo uložiti u infrastrukturnu izgradnju (npr. novi gasovodi, autoput i/ili brze ceste).



"Nikako ne bi smjeli biti korišteni za krpljenje bilo kakvih budžetskih rupa! Ako se to desi, to je samo još jedan dokaz da aktuelnoj vlasti s razlogom nisu odobrili ni dodatne akcize. Na kraju, ni ovim novcem, niti bilo kojim drugim aktuelne vlasti u BiH nisu sposobne, a zapravo niti žele riješiti bilo koji sistemski problem, jer bi to onda značilo izlazak na vidjelo sveukupnog ekonomskog promašaja svega što do sada jesu ili nisu radili", rekao je Đonlagić.



Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Borislav Bojić kazao je za Klix.ba da je dosadašnje iskustvo pokazalo da su takva sredstva uglavnom korištena za krpljenje bužetskih rupa.



"Definitivno imamo ogroman nedostatak finansija kada je riječ o zdravstvu, penzionom fondu... sve ono što se zove potrošnja. Vidjet ćemo šta će biti s klirinškim dugom, ja sumnjam u to da će biti usmjerena u realni sektor, gdje su prema mom mišljenju najpotrebnija", kazao je Bojić.



Dodao je da sredstva od klirinškog duga nisu dovoljna da spase SNSD-ovo rukovodstvo Republike Srpske i da će morati da traže dodatna sredstva, u što su već aktivno uključeni.



"Vidim da uzimaju razne vrste pozajmica, kredita... Novac je roba, a oni je vrlo skupo plaćaju, što kroz kamate, što kroz zapise. Moguće je da uspiju pokriti ovu godinu, ali i to vrlo teško. Praktično su budžete doveli u problem tzv. dnevne likvidnosti, što je korak do bankrota", objasnio je Bojić situaciju u Republici Srpskoj.