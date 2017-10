Zdravstveni radnici koji su članovi Sindikata radnika u zdravstvu KS stupili su jutros u generalni štrajk. Među ustanovama koje štrajkuju je i JU Dom zdravlja KS čije službe primaju samo hitne slučajeve.

Zdravstveni radnici su ogorčeni jer godinama pokušavaju promijeniti stanje i poboljšati radne uvjete, odnosno povećati cijenu satnice i zadržati postojeći koeficijent. Nisu naišli na razumijevanje vlasti i ističu da su bili prisiljeni na ovaj potez.



"Mi smo pritjerani uz zid i nemamo drugog načina. Sve pokušaje da kažemo da nam je teško i da smo ugroženi druga strana neće da čuje. Ovo je krajni oblik izražavanja našeg nezadovoljstva. Dovedeni smo u situaciju da dokazujemo da naš posao daleko više vrijedi za ovu zajednicu od mnogih drugih koji su dovedeni u naš rang. Čistačica u Telekomu i Elektroprivredi ima skoro istu platu kao mi pa se pitam vrijedi li učiti i studirati. Nekada smo bili heroji u bijelom, a danas nas zovu korumpiranim lopovima. Ja nisam lopov, kao ni veliki broj mojih kolega", rekao je Mahir Tokić, specijalista za plućne bolesti i tuberkulozu, te član Sindikata.



Kazao je kako je mizeran novac koji im se daje, a mnogo više se skupi u fondovima, te da su prisiljeni ponavljati preglede zbog loših uvjeta. Sve bi to poboljšala veća satnica.



"Ne tražimo ništa što nije moguće ostvariti", kazao je Tokić u izjavi za Klix.ba.



Predsjednik sindikata prim. dr. Edo Selimić rekao je kako su prošlu i ovu godinu potrošili u pokušaju da s vlastima naprave granski kolektivni ugovor. Nakon neuspjeha proveli su sve zakonske procedure koje uključuju mirenje i arbitražu.



"Sve smo dogovorili o satnici. Po zakonu o štrajku proveli smo mirenje. Sve po zakonskoj proceduri, ali došli smo do zida i nema dalje. Tražimo satnicu 2,75 i da se koeficijent ne dira, nego po završetku granskog kolektivnog pregovaranja da napravimo platne razrede koji sada ne postoje i unutar platnih razreda raspon koeficijenata za svaku stručnu spremu, pa da se od narednog mjeseca počne primjenjivati. Naši zahtjevi nisu megalomanski", rekao je Selimić za naš portal.



Razgovarali smo s pacijentima koji su se zatekli u Domu zdravlja Vrazova. Podržavaju zdravstvene radnike u borbi za svoja prava.



"Ne radim u državnoj službi i ne znam kolike su plate, ali ako su nezadovoljni vjerovatno postoji neki razlog i vjerovatno su u pravu", rekla je građanka Kornelija Pjević.



Resul Ulbegović kazao je kako je zdravstvenim radnicima mala satnica te da dobro ikako rade s obzirom na uvjete rada.



"Podržavam svaki štrajk koji će za posljedicu imati bolje funkcionisanje sistema. Ja sam dobio uslugu jer sam hitan slučaj", rekao je Ulbegović.



Portparol JU Dom zdravlja KS Arman Šarkić istakao je kako ova ustanova nikada ne može štrajkovati u punom kapacitetu zbog prirode posla.



"Hitni i akutni slučajevi moraju biti primljeni i tretirati se do kraja i u potpunosti prema Hipokratovoj zakletvi. Da bi hitni slučajevi bili prepoznati na vrijeme, moraju raditi i kartoteke. One neće raditi u punom obimu nego u onom dovoljnom da prepoznaju hitni slučaj. Stomatološka služba će tretirati hitne pacijente koji imaju krvarenja u usnoj duplji. Radit će Centar za fizikalnu medicinu, laboratorijska dijagnostika za pacijente koji već imaju uputnice, bit će u funkciji i radiološka dijagnostika, RTG i ATD kabinet, a za pacijente koji imaju uputnice patronažna služba će raditi prema procjeni ljekara", rekao je Šarkić dodavši kako niti jedan hitni slučaj neće biti vraćen.



Podsjetimo, zdravstveni radnici u KS, koji su članovi Sindikata radnika u zdravstvu KS, odlučili su stupiti u generalni štrajk jer traže povećanje cijene satnice i da se ne mijenja koeficijent. U štrajku ne učestvuje Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš".