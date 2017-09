Stigla je jesen, trajat će do 22. decembra

Foto: Arhiv/Klix.ba

Na sjevernoj Zemljinoj polulopti jesen počinje danas u 22:01 sati. U isto vrijeme za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje proljeće.

Posljednjeg vikenda u oktobru bit će završeno ljetno računanje vremena. Jesen će trajati do 22. decembra, kada počinje zima.



Danas će biti pretežno sunčano u Hercegovini, Krajini i zapadnim područjima Bosne.



U većem dijelu Bosne će prijepodne biti pretežno oblačno. U jutarnjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima.



U drugoj polovini dana postepeno rezvedravanje. Vjetar slab do umjerene jačine sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 13 i 19°C, na jugu zemlje i u Krajini do 22°C.



U Sarajevu prije podne oblačno. U drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura zraka oko 14°C.