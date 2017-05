Stigao značajan broj primjedbi za nepoštivanje iznosa premije osiguranja u oblasti auto odgovornosti

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine kao regulatorno-nadzorni organ na tržištu osiguranja u Federaciji Bosni i Hercegovini prima znatan broj primjedbi fizičkih i pravnih osoba na nepoštivanje administrativno utvrđenog iznosa premije osiguranja u oblasti obaveznog osiguranja od auto odgovornosti, tj. odredaba zajedničkog premijskog sistema za obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti kroz nelojalnu konkurenciju, te direktno i indirektno davanje nedozvoljenih popusta.

Kako su naveli u saopćenju, postupanje društava za osiguranje koje je u suprotnosti sa obavezujućim uvjetima osiguranja utječe na porast troškova provedbe osiguranja i slabi finansijski položaj društava za osiguranje.



U krajnjem, to dovodi do nemogućnosti naknade štete osiguraniku, budući da premija osiguranja nije utvrđena u skladu sa procjenom rizika. Zbog takvih pojava u sektoru osiguranja, sa posebnim naglaskom na osiguranje od automobilske odgovornosti, koje prijete da, ukoliko budu nastavljene, dovedu do teških posljedica kako po društva za osiguranje tako i po cijeli finansijski sektor Federacije BiH,a posebno po interese oštećenih, odnosno žrtava u saobraćaju, Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine obavještava javnost da će u okviru svojih redovnih aktivnosti provoditi pojačani nadzor zakonitosti poslovanja društava za osiguranje koja posluju u Federaciji Bosne i Hercegovine.



"Obavještavaju se pravne i fizičke osobe koje su korisnici usluga osiguranja, posebno korisnici usluga obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti da je odstupanje od utvrđenih uvjeta i cijena protuzakonito. Svi uvjeti i stvarna cijena moraju biti navedeni u polici", istaknuto je iz Agencije.



Građanima se sugerira da radi zaštite svojih interesa provjere u kojem svojstvu nastupa osoba sa kojom zaključuje ugovor – policu.



Poziva se javnost da o eventualnim nepravilnostima u postupanju društava za osiguranje u Federaciji Bosni i Hercegovini u obavljanju djelatnosti izvijesti Agenciju za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine koja će u interesu zaštite osiguranika i osiguravatelja, a na dobrobit industrije osiguranja i stvaranje povjerenja na tržištu u poslove osiguranja poduzeti zakonom propisane aktivnosti u cilju potpunog uređenja tržišta osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zadovoljni osiguranici i klijenti osiguravajućih društava, kao i uređeno tržište osiguranja, su najvažniji interes osiguravajućih društava kao učesnika na tržištu osiguranja i Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine kao regulatora tržišta osiguranja.