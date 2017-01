Stevanović: U posljednjih godinu dana Opću bolnicu i KCUS napustilo 40 ljekara

Blizu 40 ljekara napustilo je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) i Opću bolnicu "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u proteklom periodu, otkako traju trzavice s menadžmentima. Prim. dr. Dragan Stevanović kazao je kako su ljekari izloženi pritisku, a Ljekarska komora opstrukcijama koju vrši grupa ljudi iz KCUS-a.

Dragan Stevanović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Blizu 40 ljekara napustilo je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) i Opću bolnicu "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u proteklom periodu, otkako traju trzavice s menadžmentima. Prim. dr. Dragan Stevanović kazao je kako su ljekari izloženi pritisku, a Ljekarska komora opstrukcijama koju vrši grupa ljudi iz KCUS-a.

Već duži vremenski period ne postoji saglasnost o načinu funkcioniranja Ljekarske komore Kantona Sarajevo. Dr. Stevanović, koji je član Upravnog odbora Ljekarske komore, smatra da je potrebno hitno izvršiti reevidenciju članstva Komore, ali i izvršiti nove izbore u okviru postojećeg Statuta.



S druge strane Stevanović ističe da grupa delegata Skupštine Ljekarske komore nastoji instalirati novi Upravni odbor koji će biti pod kontrolom menadžmenta KCUS-a.



"Njima ništa nije konstruktivno i neće da prihvate nikakve ideje osim svojih - da instaliraju svoje rukovodstvo u Ljekarskoj komori i da je time sve završeno. Ali nažalost to je stavljanje pod kontrolu Ljekarske komore i sviranje onako kako odgovora jednoj grupi koja je okupljena oko menadžmenta KCUS-a. To nije uredu", rekao je prim. dr. Stevanović.



Istakao je kako Ljekarska komora mora biti organ nezavisan od menadžmenta i politike te se treba baviti strukom - kadrovima, položajem ljekara, organizacijom zdravstvene službe i sl.



"Komora se počela baviti time u prošloj godini, zato i smeta i hoće da maknu ovo rukovodstvo koje jeste manjkavo. Nije problem maknuti rukovodstvo, problem je način na koji se to radi", rekao je Stevanović.



U razgovoru za Klix.ba kazao je kako ostaje pri odluci koju je najavio u novembru prošle godine da će se kandidovati za predsjednika ove komore, ukoliko budu demokratski izbori, s evidencijom članstva i kandidatura, te tajno glasanje.



"Ali u ovakvim uvjetima gdje se ad hoc organizuju promjene statuta i skupljaju delegati pod pritiskom menadžmenta, to je iluzija. Takav način rada je neprihvatljiv za mene", kazao je.



Ukoliko sve protekne kako treba i nova tijela Komore budu formirana do marta, odnosno blizu 1.800 ljekara, koliko ih ima, izabere skupštinu koja je prema njihovoj volji, rukovodstvo će organizacijski urediti komoru da bude demokratska i nezavisna te će na dnevni red postaviti pitanje organizacije i položaja ljekara u KS.



"Vidite šta se dešava. Ako dopustimo da se nastavi dalji odlazak ljekara, neperspektivni planovi zanavljanja kadrova i djelatnosti, onda ćemo većinu poslova iz sektora javnog zdravstva okrenuti u privatni. Ne znam je li to krajnji cilj ovih aktera", naglašava Stevanović.



Prema njegovim informacijama, KCUS i Opću bolnicu do sada je napustilo blizu 40 ljekara.



"Postavlja se pitanje zašto ljekari iz drugih kliničkih centara ne odlaze a u istoj su poziciji kao kod nas. Ne možemo vječno zabijati glavu u pijesak kao noj i govoriti odlaze jer im je bolji status. Ljudi će, da bi izbjegavali sukobe s aktuelnim menadžmentom, kazati kako su našli bolji posao, ali ne možemo se odreći vrhunskih ljudi koji trebaju sada učiti nove", rekao je prim. dr. Stevanović.



Istakao je kako se menadžment i vlasnici tih institucija (FBiH, KS i resorna ministarstva) trebaju zapitati gdje idu njihove institucije ako se devastira ljekarski kadar te kako će biti konkurentni s privatnicima obavljati posao za koji su formirani.



"Među posljednjim pričama je da dolaze mladi. To je krasno, ali ko će njih uvesti u posao i napraviti vukove ako nema starih i iskusnih ljekara", zaključuje Stevanović.