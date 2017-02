Šta smo naučili tri godine nakon katastrofalnih poplava

Foto: Arhiv/Klix.ba

Prošle se tri godine od katastrofalnih poplava koje su pogodile brojne općine u BiH. Zahvljajući programu za oporavak od poplava koji je pokrenula EU, obnovljeno je više od 4.000 kuća, 100 javnih objekata i objekata komunalne infrastrukture. Prirodne nepogode pokazale su da vlasti u BiH moraju više ulagati u sistem zaštite i spašavanja.

