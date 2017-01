Srebrenik u projektu koji se finansira putem EU Interreg MED Programa

U periodu od 17. do 20. januara, 2017. godine u Rimu je održan prvi radni sastanak projektnog tima iz deset mediteranskih zemalja, koji zajedno čine rade na provedbi projekta COMPOSE, koji finansira Evropska unije putem Interreg MED Programa.

U periodu od 17. do 20. januara, 2017. godine u Rimu je održan prvi radni sastanak projektnog tima iz deset mediteranskih zemalja, koji zajedno čine rade na provedbi projekta COMPOSE, koji finansira Evropska unije putem Interreg MED Programa.

Općina Srebrenik je kao jedina lokalna zajednica iz Bosne i Hercegovine uspjela zajedno sa još 25 partnerskih organizacija iz deset zemalja u izuzetno jakoj konkurenciji projektom COMPOSE (Rural Communities engaged with positive energy – Ruralne zajednice povezane pozitivnom energijom) dobiti potreban broj bodova za finansiranje projekta iz budžeta Interreg MED Programa. Ukupna vrijednost odobrenog projekta COMPOSE je 2.551.244,00 eura. Na javni poziv koji je objavio Interreg MED Program je prijavljeno 379 projekata.



Lokalni potencijali za korištenje obnovljivih izvora energije, razvoj domaćih potencijala i biznisa, propagiranje zelene energije, okupili su u Rimu 25 partnera u projektu koji će u narednim mjesecima zajednički raditi na ostvarenju ciljeva koji su postavljeni prilikom aplikacije na javni poziv.



Implementacija ovog projekta će trajati tri godine, a polje djelovanja obuhvata Mediteransku regiju. Cilj projekta je smanjenje emisije CO2 uz upotrebu i korištenje obnovljivih izvora energije.



Specifični ciljevi ovog projekta su promocija modela novih biznisa i novih tehnologija iz oblasti obnovljivih izvora energije, sa posebnim osvrtom na smanjenje emisije štetnih plinova u atmosferu i smanjenja globalnog zagrijavanja, u jedinstvenom lancu lokalnih zajednica u tri Mediteranske regije, uz maksimalno korištenje i upotrebu lokalnih potencijala i dostupnih prirodnih resursa.



Snaga vjetra, sunčeva energija, hidro i termalni izvori, bio masa, otpad iz domaćinstva, ustanova i proizvodnih pogona, nisu iskorišteni u dovoljnoj mjeri, a njihov potencijal još uvijek čeka da bude stavljen u funkciju. Zalihe fosilnih goriva; uglja, nafte i plina polako nestaju, njihove količine se nepovratno smanjuju, a stoljetno korištenje je već do sada ostavilo nesagledive štetne posljedice po prirodu, živi svijet ali i samoga čovjeka i ljudsku civilizaciju.



U Rimu, gdje je održan prvi sastanak projektnog tima, trasiran je put trogodišnjih aktivnosti u koje su uključeni svi učesnici. Općina Srebrenik će u okviru jedne od aktivnosti imati priliku da uradi jednu pilotnu aktivnost koja će biti od velike koristi u budućnosti kada Bosna i Hercegovina dobije pristup fondovima Evropske unije, te kada samostalno budemo u prilici povlačiti više sredstava iz raznih fondova EU.



U svih deset zemalja učesnica u projektu, a to su Španija, Portugal, Francuska, Italija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Grčka, Albanija i Bosna i Hercegovina, održat će se po jedan višednevni radni sastanak u toku implementacije ovog projekta. Općina Srebrenik će imati priliku da ugosti projektne partnere u novembru 2018. godine kada će se sumirati rezultati projekta i trasirati put za pripremu novih aplikacija za razne fondove EU, saopćeno je iz Općine Srebrenik.