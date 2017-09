Srbi u HNK traže ista prava: Najvažnija pitanja su im zapošljavanje, pravo na jezik i obrazovanje

Dušan Golo, Koordinacija srpskih udruženja u Mostaru (Foto: Klix.ba)

Petnaest godina Srbi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu vode vlastitu borbu za konstitutivnošću, koju im garantuje državni i entitetski ustav, a ona se u praksi ogleda u neravnopravnom položaju ovog naroda kod zapošljavanja u javnom sektoru, pravima na jezik, obrazovanje...

Petnaest godina Srbi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu vode vlastitu borbu za konstitutivnošću, koju im garantuje državni i entitetski ustav, a ona se u praksi ogleda u neravnopravnom položaju ovog naroda kod zapošljavanja u javnom sektoru, pravima na jezik, obrazovanje...